Calle de Vitoria donde se produjo el altercado en la madrugada de ayer, sábado. E. C.

Noche de Halloween

Una ladrona lanza gas pimienta a su víctima y obliga a desalojar un bar en Vitoria

Fue sorprendida cuando intentó robar un teléfono móvil en un local la noche de ayer, sábado, y vació el spray al ser acorralada. La Ertzaintza la arresta por un «robo con violencia»

David González

David González

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:22

El bar burbujeaba la madrugada de ayer, sábado, con una clientela gozando con la fiesta de Halloween en Vitoria. Mientras las diferentes cuadrillas se ... movían al son de la música, una clienta pilló 'in fraganti' a una desconocida mientras intentaba sisarle su teléfono móvil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

