Una ladrona lanza gas pimienta a su víctima y obliga a desalojar un bar en Vitoria

El bar burbujeaba la madrugada de ayer, sábado, con una clientela gozando con la fiesta de Halloween en Vitoria. Mientras las diferentes cuadrillas se ... movían al son de la música, una clienta pilló 'in fraganti' a una desconocida mientras intentaba sisarle su teléfono móvil.

Según revelan fuentes policiales, al ser descubierta, la presunta ladrona trató de escabullirse. Pero sin demasiado éxito, ya que tanto la víctima como su entorno la siguieron por el interior del establecimiento, en el Casco Viejo, hasta acorralarla.

En ese punto, la sospechosa supuestamente sacó un spray de gas pimienta y lo vació contra su víctima y sus amigas, pero también roció a buena parte de la clientela, provocando además escenas de cierta alarma. Debido al efecto pernicioso del aerosol, el establecimiento hostelero al completo fue «desalojado» momentáneamente.

La opinión de ertzainas y policías locales «La noche ha empezado tranquila, pero ha acabado con muchas peleas, robos y hurtos»

Alguien pidió ayuda al 112 y pronto se presentaron diversos recursos de la Ertzaintza. Los uniformados comprobaron que varias personas tenían sujetada a la sospechosa. Se trata de una joven de 19 años. Acabó detenida bajo la acusación de cometer «un robo con violencia». El Juzgado de Instrucción número 3 se hará cargo del expediente.

«La primera parte de la noche de Halloween ha sido bastante tranquila, pero con el paso de las horas se han multiplicado las peleas, los robos y los hurtos», confirmaron ayer patrulleros de la Ertzaintza y de la Policía Local consultados por este periódico. En la calle Cuchillería, por citar otro ejemplo, al menos dos ladrones fueron «acorralados por ciudadanos y obligados a marcharse» tras ser sorprendidos tratando de robar enseres personales.

Pelea con navajas en un 'after'

«Pasadas las tres de la mañana (de ayer sábado) hemos ido de una pelea a otra», aseguraron agentes consultados respecto a la madrugada. La gresca más grave sucedió –ya por la mañana– en un conocido 'after' que opera desde la calle Manuel Iradier, conocido tanto en las comisarías como en el Ayuntamiento de Vitoria por las numerosas quejas vecinales que arrastra.

Esta vez, patrulleros de la Ertzaintza rodearon la entrada tras un aviso telefónico sobre una posible «una pelea con armas blancas». Los uniformados lo vaciaron por protocolo. Y pese a que no hubo constancia oficial de herido alguno, la intervención se saldó con dos detenidos y con un cuchillo de caza «de grandes dimensiones» intervenido.