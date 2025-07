Kromberg & Schubert inicia el lunes una huelga en Vitoria

Los 25 trabajadores de la empresa Kromberg & Schubert, subcontrata de Mercedes-Benz en Vitoria, iniciarán el lunes una huelga indefinida para reclamar el cumplimiento del ... acuerdo que desde hace dos años tiene esta compañía con la Representación Legal de los Trabajadores. Las dos partes tuvieron este miércoles una toma de contacto en el Consejo de Relaciones Laborales (Preco) y aún podrían llegar a un acuerdo en las próximas jornadas que evite que los trabajadores pongan en marcha los paros.

«Todo este conflicto viene a raíz de la implantación de la novena hora en los turnos de mañana y de tarde en Mercedes y la activación de los sábados. La empresa se está dando cuenta que lo que se acordó en su momento no le llega y quiere más. La parte que representa la plantilla no está por la labor y quiere que se respete ese acuerdo que le dirección unilateralmente ha decidido no cumplir», señalan desde UGT.

Desde la central sindical denuncian que la empresa «se ha saltado el bolsín de horas, el plus de antigüedad y un complemento de calidad». «Nosotros queremos solucionarlo y pedimos ni más ni menos que se cumple lo acordado, que lo ha firmado la empresa», aseguran.