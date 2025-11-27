El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

'1 kilo más, 1 kilo menos': la campaña que aúna deporte y solidaridad en Vitoria

Los ciudadanos se podrán inscribir en 90 cursos y hacer entrega de productos no perecederos para el Banco de Alimentos

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:47

Realizar una actividad deportiva a cambio de la donación de un kilo de productos no perecederos destinados al Banco de Alimentos. Es la filosofía que impulsa, por tercer año, la iniciativa solidaria 'Un kilo +, un kilo –', que esta Navidad vuelve a ponerse en marcha en toda la red de centros cívicos y polideportivos de Vitoria.

Esta propuesta está organizada por los Servicios Municipales de Deportes y Centros Cívicos y se desarrollará entre el 22 de diciembre y el 5 de enero. En las entradas de los equipamientos e instalaciones deportivas se habilitarán unas cestas en las que se podrán depositar los alimentos. Los interesados tendrán a su disposición la posibilidad de inscribirse en alguno de los 90 cursos programados, que ofertan un amplio abanico de 24 actividades para todas las edades. Habrá patinaje, yoga, pilates, pádel, aeróbic, gimnasia de mantenimiento o animación de piscina, entre otras.

Ana López de Uralde ha aludido al «compromiso social» de los vitorianos para «mostrar su vertiente más solidaria hacia las personas más desfavorecidas en una época tan especial como la Navidad», apostilla la concejala de Deporte. Por su parte, la concejala de Centros cívicos y Gobierno abierto, Miren Fernández de Landa, ha valorado de forma muy positiva que esta campaña alcance ya su tercera edición tras la excelente respuesta recibida en pasadas navidades. «Continuar con los hábitos deportivos en el periodo navideño y seguir demostrando compromiso con las personas que más lo necesitan es una combinación perfecta. Es tiempo de disfrute, pero también de acordarse y ayudar a quienes tienen menos recursos para cubrir sus necesidades básicas. Este es el modelo y los valores que queremos transmitir desde los centros cívicos para seguir construyendo comunidad día a día», ha subrayado.

Inscripciones

Los interesados en participar en la campaña podrán inscribirse en las actividades programadas a partir del sábado 6 de diciembre, a las 8:30 horas, en la web municipal o acudiendo en persona a cualquiera de los centros cívicos e instalaciones deportivas municipales. En la edición del pasado año, las 853 personas inscritas aportaron 644 kilos de comida, que fueron entregados al Banco de Alimentos. La presencia femenina superó la tasa del 80%.

