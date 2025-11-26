Juzgan a una residencia de Álava en la que una anciana murió intoxicada

El director de una residencia de mayores, situada a pocos kilómetros de Vitoria, comparecerá este diciembre en el Palacio de Justicia procesado por una ... presunta negligencia. Una usuaria de avanzada edad a su cargo falleció días después de «ingerir un producto de limpieza tóxico». Lo cogió en la cocina de este centro de titularidad privada.

Según ha sabido este periódico, la Fiscalía de Álava le considera responsable de un «delito leve de homicidio por imprudencia menos grave» en este incidente mortal, ocurrido hace ahora tres años. La familia de la víctima también está personada en este proceso, que se ha eternizado en diversas instancias del Palacio de Justicia por la maraña de recursos presentados principalmente por los investigados.

Porque, en un principio, aparte del responsable máximo de este geriátrico también figuraron como imputados tres empleados. Con el paso de los meses y la sucesión de apelaciones, esos subordinados quedaron fuera del expediente penal. Asimismo, el procedimiento permaneció varado mucho tiempo debido a que se pidió su archivo por falta de evidencias.

La decisión de la Audiencia

Fue la Audiencia Provincial de Álava la que decidió la pasada primavera que sí existía materia para un juicio. Devolvió la causa al Juzgado de Instrucción número 4, sala que ya ha fijado la vista oral dentro de tres semanas.

Aunque con matices, las acusaciones coinciden en solicitar para el administrador del centro una inhabilitación de tres años para el cargo, así como una multa económica de 5.400 euros. De forma paralela reclaman a la compañía de seguros de la residencia una indemnización de 36.223 euros en concepto de responsabilidad civil.

La familia y la Fiscalía echan en cara al director que el producto ingerido por la víctima no estuviera «correctamente etiquetado». También que el acceso a la cocina permaneciera abierto, con el «riesgo» que implicaba a los usuarios.