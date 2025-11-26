El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El juicio se celebrará en diciembre en el Palacio de Justicia de la Avenida de Gasteiz. Igor Aizpuru

Juzgan a una residencia de Álava en la que una anciana murió intoxicada

La víctima bebió «un producto de limpieza tóxico» que cogió en la cocina. La familia pide 36.000 euros al centro y 3 años de inhabilitación para el director

David González

David González

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:29

Comenta

El director de una residencia de mayores, situada a pocos kilómetros de Vitoria, comparecerá este diciembre en el Palacio de Justicia procesado por una ... presunta negligencia. Una usuaria de avanzada edad a su cargo falleció días después de «ingerir un producto de limpieza tóxico». Lo cogió en la cocina de este centro de titularidad privada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ayuntamiento de Vitoria sanciona a Starbucks por no regularizar su licencia de actividad
  2. 2

    Desconocidos entran a robar en un chalé en un pueblo de Álava con los dueños en el interior
  3. 3 La familia de la mujer hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  4. 4

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  5. 5

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
  6. 6

    El 45% de los médicos que lograron las plazas rurales o de tarde piden una excedencia
  7. 7

    Un amor más resistente que el metal en una residencia de Vitoria
  8. 8

    El 45% de los médicos que lograron las plazas rurales o de tarde piden una excedencia
  9. 9

    El Rey acompañará en Gernika al presidente de Alemania en el acto de desagravio a las víctimas de la Legión Cóndor
  10. 10

    Los 20 mayores expertos de España desgranan en Vitoria el fenómeno de las bandas juveniles violentas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Juzgan a una residencia de Álava en la que una anciana murió intoxicada

Juzgan a una residencia de Álava en la que una anciana murió intoxicada