Juzgan a los 21 antiabortistas que se concentraron ante una clínica de Vitoria

Hace unos tres años se sucedieron en Vitoria las protestas delante de una clínica dedicada a la interrupción voluntaria del embarazo. Esta mañana, el Juzgado ... de lo Penal número 1 ha citado a 21 personas, identificadas en su momento por realizar esas concentraciones antiabortistas.

Aquellas protestas derivaron en la intervención de la Ertzaintza, que identificó a los ahora 21 sospechosos. A raíz de aquellos incidentes, la Fiscalía de Álava considera que presuntamente se cometió un delito de «coacciones». De esta manera, pide para cada uno de los investigados «cinco meses de prisión», que en la práctica no implicará su ingreso efectivo en Zaballa salvo que alguno cuente con antecedentes penales. El ministerio público considera que vulneraron la ley al «obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y la actividad de los trabajadores de la clínica».

A pesar de lo escaso de las peticiones penales, la magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 ha fijado hasta tres sesiones diferentes, debido al alto número de testigos convocados. Arrancará hoy, seguirá mañana y las conclusiones finales se esperan para el jueves. Eso sí, siempre y cuando no medie antes un acuerdo previo entre las partes o haya una suspensión de última hora.

Las concentraciones provida, ahora en el radar de la Justicia alavesa se desarrollaron a lo largo de ocho días. Para ser exactos, entre el 28 de septiembre y el 4 de noviembre del 2022. Los ahora sospechosos de «coacciones» tomaron las inmediaciones de la clínica Askabide, en la céntrica calle Rioja. Debido a la reiteración de las protestas, la dirección del centro denunció los casos ante la Policía autonómica, cuyos agentes identificaron a 21 personas. El centro médico sigue en la misma ubicación y no constan nuevos altercados de esta índole.

Debido a la levedad de su petición, la Fiscalía propone otra alternativa con la esperanza de que las defensas puedan aceptar un pacto de última hora. De esta forma, su representante ha dispuesto en su calificación definitiva la opción de la realización de «trabajos en beneficio de la comunidad durante 100 días», así como la prohibición de acercarse a la clínica durante un periodo de tres años. Las órdenes de alejamiento a establecimientos son habituales con los multirreincidentes en hurtos. A pesar del escaso reclamo condenatorio, el juicio ha generado una gran expectación mediática.

«Libre absolución»

Salvo sorpresa de última hora, todo indica que habrá sesiones orales. Y es que, en principio, los letrados de la defensa reclaman para sus clientes «la libre absolución». Entienden que las concentraciones no afectaron ni a las usuarias ni a trabajadores de la clínica. Consideran que los rezos de los 21 concentrados y las pancartas exhibidas se enmarcan dentro de «su libertad de expresión».

Se ha personado una acusación particular, que ha detallado que los acusados pertenecen a la organización internacional '40 días por la vida'. Según su web, acometen campañas «dirigidas a acabar con el aborto a nivel local mediante la oración, el ayuno, la sensibilización de la comunidad y una vigilia pacífica, diaria y constante frente a los abortorios».