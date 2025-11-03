Un juzgado de Vitoria aún investiga al 'Niño Juan' por embestir a diez ertzainas

Los ecos del 'Niño Juan' alcanzan hasta Vitoria. Ese mote refiere a Juan María Gordillo, el alunicero más famoso del país y liberado malherido el sábado tras su secuestro 24 horas antes ... . Desde hace justo un año, su nombre figura en un expediente del Juzgado de Instrucción número 1 de la capital alavesa.

El pasado 17 de noviembre, cinco compinches de este ladrón de 43 años fueron capturados por la Ertzaintza en la N-622, a un puñado de kilómetros de la capital alavesa, tras una persecución de película. El Seat León y el Audi A7 en el que viajaban estos delincuentes habituales embistieron a varios coches patrulla. Hubo una decena de agentes heridos. «Fueron a fuego», evoca uno de los patrulleros participantes en aquella intervención.

La banda, con base en Madrid, venía de robar varias cajas de teléfonos móviles del centro comercial Garbera, a las afueras de San Sebastián. Antes habían sustraído las placas de, al menos, un par de vehículos estacionados en la capital alavesa. Curiosamente pertenecían a ertzainas. Luego también intentaron robar algún automóvil en Azpeitia.

Tras su encontronazo con la Ertzaintza, el 'Niño Juan' huyó campo a través al aprovechar la confusión del momento. Se cree que engañó a un ciudadano para que le acercara a la estación de autobuses de Lakua, desde donde regresó al barrio madrileño de Usera, su hogar, donde se siente seguro y hace ostentación de su poderío económico.

Se le estiman unas ganancias de «tres millones de euros» gracias a sus innumerables golpes. También acumula «más de 120 arrestos» a lo largo de las dos últimas décadas. Su detención más sonada tuvo lugar hace unos años en Francia por intentar robar por encargo obras de arte oriental en Palacio de Fontainebleau.

Aquella mañana de noviembre del año pasado, sus cinco subalternos –entre ellos, 'el Nano', su hermanastro– acabaron engrilletados. Un par de días después, la jueza María Antonia Blanco decretó su prisión provisional en Zaballa. Al igual que su jefe, este quinteto presenta un historial delictivo importante. Su pariente directo, cuyo nombre real es Rubén Rincón, «tiene ocho páginas de antecedentes desde el año 2000», comparten medios internos de la Policía Nacional.

Ilocalizable hasta ahora

El 'Niño Juan' siempre ha estado presente en esta investigación de Instrucción número 1. Sin embargo, los requerimientos del juzgado a las diferentes policías para localizar al supuesto cabecilla han caído en saco roto a lo largo de estos doce meses. La idea es interrogarle para determinar si estuvo en alguno de los dos coches a la fuga o en el alunizaje en Garbera que duró «un minuto».

Su banda es de las más potentes. Prueba de ello es que abogados venidos de Madrid –y con minutas importantes– representan a estos cinco subalternos. Desde el primer momento solicitaron la libertad para sus clientes. Tras varias negativas, lograron su objetivo este verano. «Salieron el mismo día», confirman desde centro penitenciario alavés.

Todos tienen prohibido salir del territorio nacional y, hasta que avance el caso, deben firmar cada quince días en alguna sede judicial como prueba. Pese a que pueden hacerlo en cualquier juzgado de España, hasta la fecha eligen los de la capital madrileña.