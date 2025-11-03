El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Uno de los coche de la banda del 'Niño Juan' cerca de Vitoria, tras impactar con un coche patrulla de la Ertzaintza. Arriba, el 'Niño Juan'. BAL

Robos en Euskadi

Un juzgado de Vitoria aún investiga al 'Niño Juan' por embestir a diez ertzainas

El alunicero más famoso de España aparece vivo tras su secuestro en Madrid. Sus 5 cómplices arrestados hace un año en Álava dejaron la cárcel de Zaballa en verano

David González

David González

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:16

Comenta

Los ecos del 'Niño Juan' alcanzan hasta Vitoria. Ese mote refiere a Juan María Gordillo, el alunicero más famoso del país y liberado malherido el sábado tras su secuestro 24 horas antes ... . Desde hace justo un año, su nombre figura en un expediente del Juzgado de Instrucción número 1 de la capital alavesa.

