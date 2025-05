La Justicia ratifica que el nombramiento como técnica foral de la hija de la diputada de Cultura fue nulo

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado la sentencia que en enero de 2023 anuló el nombramiento de la hija de ... la diputada de Cultura, Ana del Val, como funcionaria interina para el puesto de técnico economista en los Bomberos de Álava. Según el auto al que ha tenido acceso EL CORREO, el organismo autónomo de la institución foral había presentado un recurso de casación que ha sido «inadmitido» por la sala presidida por Ángel Ruiz. Contra esta resolución «no cabe recurso» y, por lo tanto, se considera que el fallo de 2023 ya es firme.

El texto no entra a valorar el contenido del caso, sino que se limita a valorar que el juicio se desarrolló de manera correcta y no se incurrió en los «presupuestos necesarios» para anular la decisión original de los magistrados. «No hay resoluciones contradictorias que exijan determinar un criterio prevalente. Y tampoco se ven afectadas una pluralidad de situaciones puesto que la situación (sic) planteada aparece como única, no se presenta antecedente alguno y tampoco cabe razonablemente considerar que se vaya a producir un número significativo de situaciones similares», afirma el auto.

La asignación del cargo de técnico economista a la hija de Del Val se produjo en 2018 y otra persona que optaba a ese mismo puesto denunció su asignación. La sentencia del Superior le dio la razón, establecía que se le tendrá que abonar las retribuciones que ha dejado de percibir durante los años que no ha ocupado la plaza y había que reconocerle el derecho a ser llamado para la ocupación del puesto.

Cabe destacar que la hija de la diputada no presentó recurso de casación. El Organismo Autónomo de Bomberos y el economista denunciante habían sido quienes reclamaron una revisión.

En marzo de 2023, cuando trascendió este caso, Ana del Val negó cualquier vínculo con los nombramientos. «No he intervenido en absolutamente nada en la contratación de mi hija», defendió. «Mi hija se apuntó a una OPE antes de que yo entrara en la Diputación. Creo que tiene derecho y es libre igual que cualquier ciudadano de este país». A esa respuesta, y a la luz de las duras críticas que recibió por parte de los sindicatos y la oposición en las Juntas Generales, añadió que se planteaba tomar medidas judiciales contra cualquiera que «haga un solo comentario de que yo o alguien de nuestro partido hemos tenido algo que ver».