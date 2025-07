La Justicia obliga a Álava a incorporar a 46 bomberos de la polémica OPE foral

La Justicia obliga a la Diputación de Álava a incorporar como funcionarios de carrera a 46 bomberos de la oferta pública de empleo (OPE), el ... polémico proceso que arrancó en 2022 y que tras un bombardeo de recursos continúa sin resolverse. Eso sí, estas tomas de posesión serán «cautelares», pues la Administración foral aún sigue pendiente de más sentencias, que incluso podrían obligar a rebobinar en próximas fechas y echar atrás varios de los actuales nombramientos. La cuestión es que Álava había optado por suspender temporalmente estas contrataciones a la espera de un fallo firme, pero a Gipuzkoa –con quien se había organizado esta oposición de manera conjunta– le entraron las prisas, decidió no esperar y los aspirantes empezarán a trabajar esta misma semana. Una divergencia de criterios que, según la sentencia a la que ha tenido acceso EL CORREO, no corresponde y también causa «perjuicios irreparables» para quienes quieren formar parte del servicio de extinción y prevención de incendios.

La Diputación «no identifica qué resoluciones judiciales concretas fundamentan la decisión. No explica por qué esas resoluciones impedirían el nombramiento de Álava, pero no en Gipuzkoa. No establece qué condiciones deberían cumplirse para levantar la suspensión. No fija, ni siquiera de forma aproximada, un horizonte temporal para la resolución de la situación», critica la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vitoria, Rosa Esperanza Sánchez. Se trata de un fallo sobre el que no cabe recurso.

La sentencia afecta a tres aspirantes, que se habían visto perjudicados por la 'rebaremación' que se hizo en el proceso de selección. Y es que a este proceso se presentaron 1.170 pesonas y hubo que bajar por debajo del 'cinco' la nota de aprobado en la prueba psicotécnica, ya que sólo lo superaron 180 candidatos para 114 plazas –entre Álava y Gipuzkoa– y eso hubiese reducido en exceso la bolsa a las primeras de cambio. Esto se denomina 'campana de Gauss' y contó con el respaldo de abogados, el proceso siguió adelante y los candidatos han recibido formación en los últimos meses en la Academia de Arkaute. Sin embargo, esa 'rebaremación' no se incluía en las bases del proceso de selección y hubo candidatos que lo llevaron ante la Justicia. Hay sentencias firmes contra esta rebaja del 'listón', pero también lo que se denomina 'incidente de nulidad', una especie de recurso extraordinario, y el Gobierno foral alavés pretendía esperar a que se resolviera. Eso iba ser cuestión de «meses», como explicó hace varias semanas en comisión el diputado responsable de los Bomberos, Iñaki Gurtubai.

Éste –que cuando llegó a la Casa Palacio de la Provincia se encontró con este asunto en el montón de problemas a resolver– pretendía contar con seguridad jurídica plena antes de nombrar a los nuevos funcionarios. Sin embargo, la Justicia le ha contradicho y ahora accederán al organismo autónomo de bomberos los que aprobaron el psicotécnico y unos 'rebaremados' que pueden verse de nuevo en la calle cuando se resuelva ese 'incidente de nulidad'.

Entonces, ¿a qué vienen estas prisas para los funcionarios? La propia juez critica el «tratamiento arbitrario y desproporcionado» de la Diputación alavesa, ya que «causa perjuicios irreparables a los aspirantes, todos aptos y con todas las fases superadas». «El retraso en la toma de posesión le perjudica en la antigüedad y en los derechos retributivos, además de en el salario y la carrera profesional, así como en múltiples aspectos de su recorrido vital, personal y familiar», aclara la sentencia que se dictó el pasado viernes.