Sede central del Departamento foral de Hacienda. E. C.

Fraude tributario

La Justicia impide a la Diputación de Álava registrar una empresa sospechosa de defraudar un millón de euros

La Guardia Civil detectó un envío de 5.000 euros en efectivo a la compañía. El TSJPV niega la inspección por un defecto de forma y el ente foral renuncia a la lucha judicial

David González

David González

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:09

Comenta

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha paralizado la inspección de la Hacienda foral alavesa a una empresa de la provincia « ... sospechosa de fraude tributario». Tras este revés judicial –debido a un defecto de forma–, la administración foral ha renunciado a recurrir al Tribunal Supremo. De esta manera, echa la persiana a cualquier posibilidad de registro en esta compañía, al menos a medio plazo.

