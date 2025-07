La Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Álava (Ampea) inicia una nueva etapa con el acceso de Cristina Alonso a su presidencia. «Es una ... gran responsabilidad que asumo con entusiasmo, compromiso y el firme propósito de seguir trabajando, como lo hemos hecho en los últimos años», refleja tras su elección.Pero, más allá de nombres, el planteamiento de la asociación seguirá manteniendo los ejes fundamentales con los que nació en 1993:apoyar, defender y desarrollar los valores humanos, sociales y profesionales de la mujer en su condición de empresaria, profesional y directiva en los diferentes sectores del territorio.

«Durante este tiempo hemos demostrado que juntas somos capaces de avanzar, de integrar nuevas voces, de dar visibilidad al talento femenino, así como impulsar su emprendimiento. Y ese camino no termina aquí: seguiremos fortaleciendo esta red de apoyo mutuo, inspiración y liderazgo compartido, en aras de promover la igualdad y empoderamiento de las mujeres en el ámbito profesional y empresarial en Álava», señala la nueva presidenta de Ampea.

LA FUERZA DE AMPEA «Nuestro motor son todas nuestras asociadas, todas con ganas de construir un entorno más igualitario»

Alonso es directiva de la firma L`Oréal, empresa multinacional de alta cosmética, y ya formaba parte de la anterior junta encabezada por Idoia Aguillo. Por ello, conoce el funcionamiento interno de la organización y cuáles son sus puntos fuertes.

«El verdadero motor de Ampea son todas nuestras asociadas. Cada una con su energía, con su experiencia y recorrido profesional y todas con unas enormes ganas de construir un entorno más igualitario, más justo y visible para las mujeres empresarias y profesionales de nuestra provincia».

Así lo refleja una presidenta que también avanza que durante el mandato que ahora estrena va a seguir contando «con todas ellas para seguir colaborando activamente, aportando ideas, compartiendo experiencias y apoyándonos unas a otras porque solo así continuaremos creciendo como asociación y como colectivo transformador de la sociedad y del mundo empresarial».

PLAN DE ACCIÓN «Hay que ampliar la red de contactos para proyectar la imagen real de la mujer en la empresa alavesa»

La organización seguirá trabajando basándose «en un plan de acción muy ambicioso» que ya quedó pautado en la anterior etapa directiva y que la nueva junta se compromete ahora a «seguir impulsando». Un trabajo que se va a focalizar en el objetivo de «seguir ampliando esa red de contactos que tan buenos resultados nos están dando de cara a proyectar la imagen real de la mujer en la empresa y también en la sociedad alavesa».

Y una de las claves para «visibilizar el talento femenino» pasa por seguir promoviendo desde la asociación actividades como las que se han desarrollado en los últimos años y que se buscará ampliar para dar una mayor relevancia a las mujeres: «Sobran ejemplos como los informes Who is who, tanto el del sector del vino como en de la industria, los encuentros en diferentes partes del Territorio; o el acercamiento a las nuevas generaciones con Ampea Teach y en redes sociales con el videopódcast Ampea Talks».