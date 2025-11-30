Las Juntas aprovechan el pleno de Santa Catalina para poner en valor la capitalidad de Vitoria La cita, sin grandes temas a debate, sólo ha servido para que PNV y PSE saquen una moción con la abstención de Bildu en plena negociación presupuestaria

José Manuel Navarro Domingo, 30 de noviembre 2025, 14:55

Una abstención de EH Bildu a una moción de PNV y PSE para poner en valor de la capitalidad de Vitoria. Ese ha sido el único resultado práctico del pleno tradicional de Santa Catalina este domingo en las Juntas Generales. La cita parlamentaria se ha quedado en una sesión algo descafeinada, lejos de los pactos para reivindicar Foronda el año pasado en pleno debate sobre los vuelos transoceánicos. Aunque sí ha servido para arrancar a Bildu una abstención a una propuesta de los partidos de gobierno que cobra cierta relevancia política en plena negociación presupuestaria. Y es que esa aritmética fue la que posibilitó las cuentas de este 2025 y podría ser la clave para desbloquear el presupuesto del Ejecutivo alavés para 2026.

El texto presentado por jeltzales y socialistas, finalmente aprobado, insta a las instituciones vascas, en el 45º aniversario de la capitalidad, «a seguir trabajando conjuntamente por una capital dinámica, moderna y al servicio de Álava y Euskadi», además de poner en valor «el proceso de transformación» que ha vivido la 'Green' en este tiempo. El juntero Iñaki Ruiz de Galarreta ha sido el encargado de defender la propuesta. «Vitoria ha demostrado ser una capital capaz de liderar, de innovar y de construir acuerdos. Es responsabilidad de todas las instituciones velar por que así siga siendo», ha planteado.

Las críticas desde la oposición no han tardado en arreciar. Desde EH Bildu la lideresa de la oposición, Eva López de Arroyabe, ha tildado de «simple» el planteamiento de los partidos que ostentan el Ejecutivo foral y ha pedido «menos provincianismo y más sentido de país». «El debate sobre el canon es muy demagógico y viene a esconder la falta de financiación para todas las entidades locales», ha afirmado antes de pedir que una parte proporcional de ese dinero se reparta entre todos los municipios vascos como una «medida estructural». «No hay ningún motivo por el que esto no se pueda extender al resto de municipios», ha argumentado.

El juntero José Damián Moreno (Elkarrekin) ha censurado el «triunfalismo» del discurso de jeltzales y socialistas sobre el estado de la ciudad recordando cuestiones como el sinhogarismo que se da en Vitoria. Por su parte, el popular Iñaki Oyarzabal ha contrapuesto a esto la financiación que obtiene Álava del Gobierno vasco y pidió que el territorio «reciba lo que aporta».

Iñaki Ruiz de Galarreta, del PNV, ha replicado a Bildu que su planteamiento supondría «eliminar el sistema de riesgo compartido del Fofel». Frente al PP y la falta de inversión del Gobierno ha puesto sobre la mesa cuestiones como la ampliación del tranvía a Zabalgana, las inversiones en el Palacio Europa o el instituto Aldaialde. Pese a todo, el hecho de que las enmiendas de EH Bildu hayan sido rechazadas en el Legislativo no ha sido óbice para que la coalición abertzale se abstuviese para sacar adelante el texto.

Segregación juvenil

El pleno ha incluido un debate sobre segregación entre los menores, con una moción de Elkarrekin que ha sido rechazada. El portavoz de los morados, David Rodríguez, se ha referido a esta cuestión como una «alarmante». «La sociedad avanza a dos velocidades y dos castas perfectamente diferenciadas: las personas que pueden y las que no, las que pueden aspirar al bienestar y las que no pueden acceder a él», ha advertido. El intercambio de impresiones ha servido al socialista Josu López Ubierna para pedir a los morados que aprueben los presupuestos de las distintas instituciones para desbloquear los montantes previstos para atajar esta cuestión.

Y es que esta semana se perfila clave para buscar acuerdos para las cuentas, ya que el jueves acaba el plazo para presentar enmiendas de totalidad al presupuesto foral. La oposición ha trazado 'líneas rojas' que dificultan pensar en un pacto como el del año pasado, pero aún hay margen para negociar.

Fuera del pleno se han quedado cuestiones como la seguridad o el 3 de Marzo, que querían plantear el PP y Bildu, respectivamente.

Peñacerrada acogerá el pleno de Tierras Esparsas en 2026 El pleno ha servido a la presidenta del Legislativo alavés, Irma Basterra para defender la tradición de celebrar esta sesión de Santa Catalina y el pleno de Tierras Esparsas en mayo. «Seguimos cumpliendo el mandato de aquellas hermandades. Hoy reivindico la identidad propia de Álava», ha proclamado al comienzo del debate. Los junteros, además, han aprobado designar a Peñacerrada como próxima sede del pleno de Tierras Esparsas, que se desplazará a este municipio de Montaña Alavesa en 2026. La idea era que esa cita hubiese tenido lugar en este 2025, pero el fallecimiento del anterior alcalde Juan José Betolaza días antes del pleno obligó a suspender la sesión parlamentaria. Así que Peñacerrada acogerá este evento el año que viene con Alfredo Vicuña como regidor.