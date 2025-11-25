La junta de Nanclares elige a un presidente que revocará la prórroga de la cantera

Nanclares de la Oca ha puesto pie en pared. En las elecciones a concejo del último fin de semana –a las que estaban convocados 30. ... 000 alaveses que viven en 332 juntas administrativas– han decidido cambiar a su presidente y se avecina un giro total en su relación con la cantera 'Navarra Pequeña', donde las máquinas abrieron accidentalmente una cavidad de tres bocas en 2011 sobre el acuífero de Subijana, la mayor reserva subterránea de agua de Euskadi. Jagoba Sagarduy anuncia a EL CORREO que pretende 'romper' con las decisiones asumidas por su predecesor, Aingeru Pachón, a este respecto y «revocar» la prórroga concedida a la multinacional Heidelberg Materials para que siga ocupando estos terrenos públicos, y que caducaba en 2026.

Sagarduy afirma que en el «primer punto» en el orden del día de la reunión que estrene la nueva legislatura de Nanclares incluirá la anulación de esa prórroga, que se asumió hace dos meses, a las puertas de los comicios. Y es que, a su parecer, la actividad industrial puede estar afectando a Subijana, aunque no hay informes de las autoridades medioambientales que así le respalden.

«Se ha pinchado el mayor acuífero de Euskadi y nadie hace nada. El agua es lo más importante que existe y, gracias a Dios, Nanclares lo tiene. No queremos que se explote por una empresa de fuera que lo único que da son problemas entre vecinos con las voladuras y el tráfico de camiones, que provocan un desgaste de calzadas que no se repone», critica Sagarduy. «Hay muchos aspectos que deben cambiar», exige el nuevo presidente de la junta administrativa.

No sólo eso. El responsable de la entidad local desliza que hasta la fecha ha existido una especie de sumisión en el concejo. «¿Cómo era posible que la compañía supiese qué iba a votar cada uno de manera previa? Hay cuestiones muy turbias y nosotros nos queremos desmarcar de todo eso», lanza.

En pleno

El pleno del Ayuntamiento de Iruña de Oca aprobó en mayo de 2024 una moción que solicita al Gobierno vasco que «decrete la paralización cautelar de la actividad de la cantera de Nanclares –eso sí– al menos hasta que se aclare su posible afección al acuífero de Subijana o la posible necesidad de medidas para garantizar su seguridad». Aun así, durante este periodo se ha mantenido la actividad y la empresa ha desarrollado diferentes prospecciones para demostrar que no ha existido ninguna clase de afección al subsuelo.

El relevo de Aingeru Pachón, que no había presentado su candidatura, por Jagoba Sagarduy no es lo habitual. En estos comicios lo lógico es apostar por la continuidad. En los últimos comicios se mantuvieron dos tercios de los presidentes de juntas administrativas. Ahora, y a la espera de que en las próximas jornadas se confirmen los datos de la presente convocatoria, se mantiene esa sensación.

Así ha sucedido en el caso de Julen Ibarrola, el actual presidente de la asociación de concejos de Álava (ACOA), que repite en Izoria (Ayala). «No es que exista miedo al cambio, lo que pasa es que en los pueblos más pequeños todos trabajan en favor de la junta administrativa, aunque luego sea uno el que pone el nombre», plantea en el 'día después'.