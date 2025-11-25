El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las máquinas provocaron en 2011 una cavidad de tres bocas en 'Navarra Pequeña'. Rafa Gutiérrez

La junta de Nanclares elige a un presidente que revocará la prórroga de la cantera

Jagoba Sagarduy fija como primer asunto en su mandato cambiar su relación con la gestora de 'Navarra Pequeña'. «Hay cuestiones muy turbias»

Ander Carazo

Ander Carazo

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:33

Nanclares de la Oca ha puesto pie en pared. En las elecciones a concejo del último fin de semana –a las que estaban convocados 30. ... 000 alaveses que viven en 332 juntas administrativas– han decidido cambiar a su presidente y se avecina un giro total en su relación con la cantera 'Navarra Pequeña', donde las máquinas abrieron accidentalmente una cavidad de tres bocas en 2011 sobre el acuífero de Subijana, la mayor reserva subterránea de agua de Euskadi. Jagoba Sagarduy anuncia a EL CORREO que pretende 'romper' con las decisiones asumidas por su predecesor, Aingeru Pachón, a este respecto y «revocar» la prórroga concedida a la multinacional Heidelberg Materials para que siga ocupando estos terrenos públicos, y que caducaba en 2026.

