Juicio al alavés que malvendió los bienes de su padre muerto a espaldas de su familia

Las familias alavesas quebradas por una herencia mal gestionada se cuentan a paladas. Muchas son las que, cada año, acaban en un pleito civil ... para que un tercero medie. No resulta tan frecuente recurrir a la vía penal, donde las condenas pueden implicar un paso por la cárcel. Ayer jueves pasó en el Juzgado de lo Penal número 1, sala que repasó el singular enfrentamiento entre varios hermanos de una acomodada familia de Vitoria.

En febrero de 2019, tras el fallecimiento del patriarca, sus hijos debían decidir qué hacer con el céntrico piso que les dejó en propiedad. Uno de los vástagos, por su cuenta y riesgo, contactó «a través de un panfleto» con un marchante del Rastro de Madrid.

Le enseñó la vivienda y este avispado comerciante cerró la venta de varios objetos en su primera visita. Adquirió un cuadro de Paco Barrachina, uno de los principales exponentes del realismo valenciano del siglo XX y XXI; un mueble castellano bargueño; una figura de Lladró, otra de la Virgen con el niño; dos platos de porcelana; otro par de cuadros de esmalte; más dos libros antiguos. Desembolsó 1.150 euros.

El principal procesado «Ya no tengo contacto con mi familia, soy el enemigo público»

A partir de ahí se lió. «Los vecinos nos llamaron porque vieron a extraños sacando objetos del piso. Pregunté a mis familiares y como nadie dijo nada denuncié ante la Ertzaintza. Ellos descubrieron que había sido mi hermano», explicó ayer una de las herederas afectadas.

El caso entró en un juzgado de instrucción con una ida y venida de las acusaciones particulares, los representantes de los familiares perjudicados. Antes de la vista oral llegaron a manejar una petición de cárcel de «6 años», como recordó el investigado. Ayer jueves, sin embargo, se retiraron de la causa y dejaron la voz cantante a la Fiscalía de Álava. Éste aprecia indicios de «un delito de estafa impropia» en el hijo vendedor y «un delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave» en el caso del comprador madrileño.

Porque durante estos años de espera –con los lazos familiares rotos, según manifestaron los protagonistas ante la magistrada Beatriz Román– un perito local estimó en «más de 40.000 euros» el precio real de las piezas. El convocado por la defensa, por su parte, rebaja esa estimación a poco más de 4.000 euros. «Un cuadro de Barrachina nunca se ha vendido por más de 7.000 euros», clamó el abogado del principal procesado. Nada dijo del mueble bargueño. Algunos alcanzan los 20.000 euros.

«Tenía el visto bueno»

El hijo señalado contó que «no había interés por las cosas de mi aita y había un interés tácito entre los hermanos (por vender)». Al parecer, por la casa pasaron antes que el marchante un pintor y un anticuario. Respecto al comerciante madrileño, matizó que «para mí fue una sorpresa que quisieran pagar por objetos cuando por la casa pasó mucha gente que dijo que lo que había no valía nada».

«Se me dejó como enemigo público de esta familia. No tengo ningún contacto con mi familia. El único contacto en estos seis años fue que me pedían 6 años de cárcel», puntualizó con tono emocionado.

Su comprador, que sólo respondió a las preguntas de su letrado, trató de escurrir el bulto. «Me dijo que contaba con el visto bueno del resto de herederos». Negó también haber engañado al vendedor. «No tengo estudios. No conocía a Paco Barrachina. Compré porque me gustó». En 2022 devolvió parte de los artículos adquiridos. Sus abogados, por supuesto, solicitaron la absolución para ambos.

Hace un mes, esta familia vendió el céntrico domicilio con un reparto equitativo entre todos los herederos. Quizá por esa razón, el fiscal Álvaro Delgado dejó los términos de una posible condena a los dos imputados «a criterio de su señoría».