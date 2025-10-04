El juez manda a prisión al mayor ladrón de ancianos en Vitoria

El mayor ladrón de ancianos en Vitoria se va a la cárcel. El juzgado de guardia, Instrucción número 3 de la capital alavesa, ha decretado ... este sábado prisión provisional para el joven de 33 años acusado de cometer 13 robos con violencia en la ciudad.

El Grupo 6 de la Ertzaintza llevaba casi dos meses tras su pista. Se había convertido en un objetivo prioritario debido a su dinámica para asaltar a personas mayores cuando éstas accedían a sus portales. Siempre atacaba a plena luz del día. Les quitaba lo que podía: cadenas de oro, carteras, bolsos. Y lo hacía, según la policía vasca, con una «violencia desproporcionada». A una de sus víctimas, una mujer de 93 años, le provocó una fractura de cadera y otra de húmero. Fue trasladada a Txagorritxu, donde tuvo que ser operada.

El presunto autor de los asaltos fue detenido en la mañana del miércoles por efectivos policiales, tal y como avanzó este periódico. La Policía Local y la Ertzaintza habían organizado vigilancias preventivas en hasta seis barrios de la ciudad ante la «alarma social» que había provocado «por la especial vulnerabilidad de las víctimas».

Una foto de una de las víctimas cuando éste huía fue clave para su arresto. Era una instantánea en la que sólo se le podía ver de espaldas, pero se apreciaba perfectamente tanto la ropa como su fisonomía. Otros afectados por los asaltos «coincidieron en que le faltaban varios dientes, que era desdentado».

Okupa en un trastero al sur de la ciudad

Con esas pistas, la Ertzaintza comenzó a mover la imagen por la comisaría de Portal de Foronda y poco a poco se empezó a cerrar el círculo hasta descubrir que era un okupa que vivía en un trastero «en el sur de Vitoria». Tras varios seguimientos, los agentes le interceptaron en la mañana del miércoles y procedieron a su detención acusado de los delitos de robo con violencia, lesiones y hurto. Según la Ertzaintza, ya tenía «antecedentes policiales».

En las siguientes horas se registró su trastero, donde se han localizado varias «evidencias» de su implicación en buena parte de la actual oleada de robos con violencia a personas mayores en Vitoria. Entre ellas, «prendas propiedad del detenido» que «coinciden plenamente con las descritas por las víctimas y con las pruebas aportadas en la investigación». El detenido está asociado a asaltos en barrios como Txagorritxu, Coronación, El Anglo o San Cristóbal.

Afectado por ludopatía, se sospecha tardaba «poco» en vender las carteras, bolsos, cadenas o relojes que sustrajo a la fuerza a sus víctimas, a las que no dudó en tirar al suelo para robarles si era necesario. Se da por hecho que siempre ha actuado solo, sin cómplices.