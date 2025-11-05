Judimendi tiene por fin un local para su nuevo Bizan y las obras comenzarán en 2027

Tras más de tres décadas de espera, Judimendi podrá disfrutar por fin del nuevo Bizan que el barrio lleva tiempo reclamando. El Ayuntamiento de Vitoria ... ha anunciado la adquisición de cuatro locales entre las calles de los Sáez de Quejana y Colá y Goiti. Los unirá para dar un servicio a los mayores del barrio que ahora ofrecía en un espacio ubicado justo enfrente, Colá y Goiti, mucho más pequeño, de apenas 200 metros cuadrados, y con menos recursos que el resto de centros de esta red.

El Consistorio abonará 508.000 euros con cargo al presupuesto de este año para hacerse con tres locales (luego deberá realizar una inversión aún superior en el acondicionamiento), dos de ellos pertenecientes a Kutxabank y el otro a una imprenta aún en funcionamiento. Por otra parte, permutará un cuarto espacio con la Diputación, que es la propietaria del lugar que ocupa la Oficina Comercial Agraria. En total, el nuevo servicio tendrá 757 metros cuadrados.

La pretensión del Ayuntamiento es redactar el proyecto de construcción en 2026 y que las obras comiencen en 2027. Eso sí, desde el equipo de Gobierno PSE-PNV se han mostrado prudentes con los plazos de la ejecución y no han marcado una fecha para el estreno de este nuevo Bizan de Judimendi.

Los vecinos del barrio llevaban desde 2022 esperando la reubicación de este recurso municipal tras su aprobación entonces en Pleno. En el local actual, ya muy avejentado tras 42 años de funcionamiento, solo se ofrecen seis de los doce servicios que tienen en cartera el resto de centros. Por ejemplo, carece de comedor, podología, peluquería y sala de gimnasia y, además, no reúne condiciones de accesibilidad.

La búsqueda se ha dilatado mucho más allá de lo previsto, pues el departamento de Políticas Sociales ha visitado en los últimos meses casi un centenar de 70 locales. La inmensa mayoría, sin embargo, no reunía las condiciones necesarias, sobre todo de tamaño.

La última búsqueda frustrada se produjo prácticamente hace un año, cuando en diciembre de 2024, y tras cuatro reuniones, los propietarios de una lonja de 1.200 metros cuadrados en el barrio rechazaron la oferta económica del Ayuntamiento. En su día se barajó destinar a este espacio los bajos del nuevo bloque de viviendas junto al centro cívico previsto en el PERI de José Mardones, pero los incesantes retrasos del plan para construir viviendas en la calle Los Arámburu hicieron que el Gabinete de Gorka Urtaran optara la pasada legislatura por buscar alternativas.