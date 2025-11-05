El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Nuevos locales que albergarán el Bizan de Judimendi, en la calle Cola y Goiti. Igor Martín

Judimendi tiene por fin un local para su nuevo Bizan y las obras comenzarán en 2027

El espacio dedicado a los mayores del barrio se ubicará en cuatro locales entre las calles de Los Sáez de Quejana y Colá y Goiti que le han costado al Ayuntamiento 508.000 euros

B. Mallo

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:29

Comenta

Tras más de tres décadas de espera, Judimendi podrá disfrutar por fin del nuevo Bizan que el barrio lleva tiempo reclamando. El Ayuntamiento de Vitoria ... ha anunciado la adquisición de cuatro locales entre las calles de los Sáez de Quejana y Colá y Goiti. Los unirá para dar un servicio a los mayores del barrio que ahora ofrecía en un espacio ubicado justo enfrente, Colá y Goiti, mucho más pequeño, de apenas 200 metros cuadrados, y con menos recursos que el resto de centros de esta red.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los nuevos vuelos para viajar desde el aeropuerto de Vitoria en las vacaciones de 2026
  2. 2

    El radar de Vitoria que triplica las multas
  3. 3

    Reavivan un plan para hacer 67 casas en Aberasturi que el nuevo Plan General de Vitoria tumbará
  4. 4

    Cierre por sorpresa de otra clínica estética en Vitoria
  5. 5 La alcaldesa sale a bailar con los mayores
  6. 6

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  7. 7

    Foronda despega a Madrid y Barcelona con el reto de llegar a los 500.000 viajeros
  8. 8

    Zupiria admite que «ha cambiado su discurso» sobre la delincuencia en Euskadi
  9. 9 Vitoria admite que los recursos sociales están «tensionados» por el aumento de necesidades
  10. 10

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Judimendi tiene por fin un local para su nuevo Bizan y las obras comenzarán en 2027

Judimendi tiene por fin un local para su nuevo Bizan y las obras comenzarán en 2027