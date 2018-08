Juanjo Mena, estandarte musical de una generación

Juanjo Mena sigue atento la interpretación del Quinteto Municipal Clásico. Transcurridos los primeros compases, mueve la cabeza siguiendo el ritmo de la pieza. Ya casi al final, no puede contenerse, dobla tres dedos, eleva el índice y, desde la distancia, 'dirige' a los músicos. Esa no es la Filarmónica de la BBC, de la que es director titular, ni el salón de recepciones del Ayuntamiento un gran auditorio, pero a Mena se le ve emocionado, tan a gusto como cuando toma la batuta para hacer sonar los instrumentos de las mejores formaciones orquestales del mundo. Aunque por encima de todo, está «agradecido» por el título de hijo predilecto de Vitoria, donde nació en 1965. Un merecimiento que hace extensivo «al trabajo de tantísima gente». Porque él se considera, en realidad, «el resultado de una generación», de la que «quizá yo soy el estandarte», dijo en un discurso en el que el primer nombre que pronunció fue el de Antxon Lete, su descubridor.

Su influencia fue tan grande como posteriormente la del maestro Carmelo Bernaola, «con quien tuvo una sintonía perfecta», había recordado en la presentación Hilario Extremiana, director de la Banda Municipal de Música e instructor del expediente de concesión de título. Entre el impulsor, el alcalde Gorka Urtaran, que le entregó la insignia, y el premiado citaron a otros como Enrique García Asensio y Sergiu Celibidache o José Mardones, de quien Mena recordó que se cumple este año el 150 aniversario de su nacimiento y «cien años que llegó al Metropolitan de Nueva York. Así que yo soy un pringadillo de nada».

«Rigor, disciplina y sencillez»

Ante un numeroso grupo de familiares y amigos -además de toda la Corporación y las primera autoridades forales y de las Juntas-, encabezada por su madre, su mujer y sus dos hijos, Mena no pudo evitar emocionarse al recordar a su padre, «que hubiese sido el más elegante hoy aquí» y del que aprendió «el rigor, la disciplina y la sencillez». Esa sencillez de la que disfruta cada vez que regresa a Álava y, como en la mañana de este viernes, «me lío con los tomates en la huerta, a ver si hago algo».

Y con la misma sencillez que da las gracias y ensalza Vitoria, «de la que hablo por todo el mundo», sacó su lado reivindicativo. «Pongamos un profesor de canto coral en cada ikastola para que los niños no busquen la individualidad del iPad», planteó. El hombre que, como dijo Extremiana no sólo es un gran director sino que «también tocó el txistu y, lo que es más importante, es un gran clarinetista», afirmó que «aquí se ha hecho un trabajo fantástico, pero no es suficiente. Queda mucho por hacer por la cultura y hay que hacerlo desde abajo», dijo con su insignia de hijo predilecto de Vitoria en la mano.