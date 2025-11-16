Vitoria en su laberinto

La metáfora de la inauguración del 'laberinto vegetal' da buena muestra de este afán vitoriano por enredarnos en trifulcas infantiles y en debates nominales de ... tan poco fuste, dignos de mejor causa.

Ajenos a los motivos que provocaron estas prisas, el Ayuntamiento se empeñó en inaugurar un laberinto extemporáneo, fruto del calentón de algún paisajista nostálgico que ha acabado conduciendo a este círculo de imperfección.

De suerte que nuestro engendro, como el vino que tiene Asunción, ni es blanco, ni es tinto, ni tiene color. Nuestra construcción vegetal no tiene la altura de los laberintos al uso -para ganar en seguridad-, ni especie de hoja perenne que dé solidez a su figura -donde esté una especie local caducifolia, dónde vas a contimparar-, ni la tupidez que uno esperaría de un engendro vegetal más propio del siglo XIX que de nuestro tiempo.

Nunca entenderé este afán por denominar laberinto a algo que no lo es, aunque quizás el nombre defina bien este proceso de deconstrucción tan peculiar del que adolece nuestra ciudad y que se nos muestra tan laberíntico e intrincado.

Siempre he asociado el término 'laberinto' a Knosos, Teseo y Ariadna, al minotauro y la cultura minoica cretense. Y en un ámbito más contemporáneo, al laberinto de setos del Hotel Overlook en aquella escena icónica de la película 'El Resplandor' de Stanley Kubrick, donde Danny es perseguido por su padre hacha en ristre. Si el laberinto de Kubrik se hubiera diseñado en Vitoria, a buen seguro, la vida del niño habría corrido una suerte fatal dada la transparencia de nuestra aportación a la jardinería contemporánea.

Y no es un caso aislado, no vayan a creer. Construimos laberintos vegetales traslúcidos sin necesidad ni mejor afán; edificamos plazas de toros a destiempo cuando ya no se lidian reses y nos gastamos la hijuela en sus sucesivas reinvenciones; y cuando se nos ocurre reconvertir una iglesia en el Memorial 3 de Marzo, no disponemos del local porque éste se encuentra colonizado por una colección de belenes a la que no se encuentra un lugar digno al que trasladarlos. Con la Iglesia nos volvimos a topar.

Leo a la arquitecta Rocío Peña -hija de Peña Ganchegui- relatar que será imposible de todo punto que la iglesia de San Francisco esté rehabilitada en el 50 aniversario del 3 de Marzo, señalando que se ha hecho un mal uso del espacio y su cubierta se encuentra muy deteriorada. Mientras tanto, el propietario nominal -usease, el obispo- observa desde la distancia mascullando un «los tengo donde quería».

Y me digo que Vitoria me recuerda en ocasiones a la definición que la RAE hace del término 'laberinto': «ese lugar formado artificiosamente por calles y encrucijadas, para confundir a quien se adentre en él, de modo que no pueda acertar con la salida».