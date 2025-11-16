El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen aérea del nuevo laberinto de Olarizu. Jesús Andrade
Se non è vero...

Vitoria en su laberinto

Es la muestra de este afán vitoriano por enredarnos en trifulcas infantiles y en debates nominales de tan poco fuste

Juan Carlos Alonso

Juan Carlos Alonso

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:08

Comenta

La metáfora de la inauguración del 'laberinto vegetal' da buena muestra de este afán vitoriano por enredarnos en trifulcas infantiles y en debates nominales de ... tan poco fuste, dignos de mejor causa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El sueldo medio en Euskadi supera los 2.800 euros brutos al mes, el más alto de España
  2. 2

    El sueldo medio en Euskadi supera los 2.800 euros brutos al mes, el más alto de España
  3. 3 El exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, sufre un intento de robo en Madrid
  4. 4 Afecciones hoy al tráfico y al transporte público por la Vitoria-Gasteiz Night Run
  5. 5 Pochas y chuletillas con vistas a las brasas en Labastida
  6. 6 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  7. 7

    El «calvario» de los belenes de Zaramaga
  8. 8 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Gijón en presencia de su familia
  9. 9

    La reválida de Markus Howard
  10. 10 Carlos de Andrés se moja sobre el futuro de Perico Delgado en TVE: «Aunque discrepe...»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vitoria en su laberinto

Vitoria en su laberinto