No sé si he visto mucho cine de ciencia ficción, o es que los ardores del clima me han trastornado la sesera. No descarto ninguna ... de las dos opciones. Pero he de confesarles que últimamente sufro de SAT, acrónimo que responde al Síndrome Alucinatorio de Teletransportación. Me explico.

Ocioso como estoy, salgo a pasear sin rumbo definido ni más quehacer que darme el gusto de revisar las costuras de mi ciudad, tan particularmente atractiva y serena durante estos días de agosto. Y en cada periplo vespertino, a esas horas en que la noche se pega con el día, experimento inexplicables saltos en el tiempo –flashbacks, si prefieren– que me provocan breves y curiosos mareos.

Cuando paseo por mi 'Ariznavarra Vieja', por ejemplo, y cruzo frente a la iglesia del barrio, retrocedo cincuenta años y me adivino encaramado en esa extraña y sinuosa pérgola que da sombra al acceso principal del templo. Allí, aupado y desafiante, en pantalón corto, y con las rodillas llenas de postillas y arañazos, me siento como Han Solo a los mandos de su Halcón Milenario, escudriñando en vuelo rasante los rincones de todas esas calles mágicas bautizadas con nombres de castillos. Después de unos instantes de perplejidad regreso a mi ser y a mi paseo como si tal cosa con una sonrisa imperceptible.

La otra tarde decidí darme un garbeo por el Casco Antiguo y, aprovechando que han arreglado las rampas mecánicas, me propuse tomar un vino en la resucitada Alacena de 'la Cuchi', junto a La Riojana. Inicié mi periplo en la esquina del Rosi subiéndome de un saltito al primer tramo de las rampas entre Herrería y 'Zapa'. Al momento tuve la extraña sensación de salir zumbando por un agujero de gusano.

El artefacto funcionaba a la perfección; bien es cierto que a una velocidad a la que podías sentir que los caracoles te adelantaban por el empedrado exterior. Aunque la primera impresión fue que me iba sumergiendo en un lugar inquietante. Los cristales de la instalación aparecían cubiertos por una película de mugre y la vista del exterior se asomaba borrosa, como si uno llevara las gafas con dos tallas de dioptrías por encima de las necesarias. Y aquella luminosidad que otrora proporcionara la luz a través de los cristales que cubren las escaleras, en esta ocasión se hallaba tamizada por una costra de suciedad que acreditaba una antigüedad respetable.

Paralelamente, y a medida que iba progresando de tramo, pude apreciar las plantas que desde el exterior jalonaban la ascensión. Tallos que pugnaban por salir por entre el adoquinado a lo largo de la subida, que otorgaban al conjunto un aspecto de dejadez y abandono. Si a ello le sumamos los vertederos espontáneos junto a los buzones de recogida neumática, la experiencia resultaba un monumento a la decadencia.

Pues bien, aquella mugre de los cristales me teletransportó, como les decía, a los viajes en tranvía de cuando éramos niños, entre Vitoria y Miranda. Como por arte de magia, las travesías se convertían en episodios de aventura en unos tiempos en que la única realidad virtual que existía era la que nacía de nuestra imaginación. Aupados de puntillas, con la nariz pegada en las ventanas de la tercera clase, teníamos que apretar los párpados y poner cara de estreñimiento para corregir el desfase óptico que la corrosión, la suciedad y la desidia habían causado en el cristal. Épocas tan distintas, sensaciones tan similares, idéntica mugre.

Con un respingo regresé de mi viaje astral a la colina. El vino de La Alacena, acompañado de un choricillo picante que quita el sentido, me sirvió para pasar el trago de tan extraño e inquietante viaje.