El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Basura amontonada junto a la recogida neumática y las rampas. Igor Aizpuru.
Se non e vero...

Mugre

Juan Carlos Alonso

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:03

No sé si he visto mucho cine de ciencia ficción, o es que los ardores del clima me han trastornado la sesera. No descarto ninguna ... de las dos opciones. Pero he de confesarles que últimamente sufro de SAT, acrónimo que responde al Síndrome Alucinatorio de Teletransportación. Me explico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vitoria alerta de que los jóvenes «arriesgan su salud» al hacer deporte con las redes sociales
  2. 2 Aemet alerta de un cambio en Álava para la última semana de agosto y el final del verano
  3. 3

    Muere un hombre, natural de Irun, tres días después de participar como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  4. 4

    Vitoria alerta de que los jóvenes «arriesgan su salud» al hacer deporte con las redes sociales
  5. 5

    El Gobierno central autoriza 70 plazas en sus centros para acoger a los malienses de Vitoria
  6. 6 El restaurante de Vitoria con un menú para cada mesa
  7. 7 Detenido tras «esgrimir un machete» ante vecinos de la localidad alavesa de Espejo
  8. 8

    El Ayuntamiento de Vitoria enseña a manejar la carretilla
  9. 9

    Muere un montañero vasco en el Pirineo Francés: «Karlos era muy experimentado; ha sido muy mala suerte»
  10. 10 Muere un corredor de 17 años y otros dos resultan heridos en una caída masiva de la Vuelta Ciclista Junior Ribera del Duero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Mugre

Mugre