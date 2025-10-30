El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Juan Carlos de Borbón saluda a la salida de la clínica de Eduardo Anitua. Blanca Castillo

Juan Carlos I abandona Vitoria tras una revisión médica

El rey emérito aterrizó en el aeropuerto de Foronda el miércoles, antes de pasar unos días en Portugal y participar en las regatas de Sanxenxo

I. M.

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:24

Comenta

El rey emérito ha abandonado Vitoria en la tarde de este jueves después de una visita exprés a la clínica de Eduardo Anitua, donde, como ha hecho en otras ocasiones, se ha sometido a una revisión rutinaria. Juan Carlos de Borbón aterrizó en el aeropuerto de Foronda el miércoles por la noche procedente de Londres, a bordo de un chárter que había despegado desde el aeródromo británico de Farnborough, antes de poner rumbo a Portugal para pasar unos días, según avanzó El Mundo.

Después, el 5 de noviembre, el mismo día que se haga público en Francia el libro con sus memorias ('Reconciliación'), tiene previsto desembarcar en Sanxenxo para participar en las regatas previstas para ese fin de semana si la metereología lo permite.

Esta visita a la capital alavesa se produce en plena polémica por esa publicación. En las últimas horas, diferentes medios galos se han hecho eco de fragmentos del libro, además de la publicación de las diferentes entrevistas que el que fuera jefe del Estado durante 39 años ha concedido a 'Le Figaro' o 'París Match'.

En sus memorias repasa entre otras cosa su primer viaje a España en tren después del acuerdo alcanzado entre su padre, don Juan, y Franco. También su primer encuentro con el caudillo. También aborda su muerte y su funeral. En España está previsto que la editorial Planeta publique las memorias del rey emérito a principios de diciembre.

