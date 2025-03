La joya literaria detrás de la película 'El secreto del orfebre'

Ramón Albertus Sábado, 22 de marzo 2025, 00:19 Comenta Compartir

'El secreto del orfebre', dirigida por Olga Osorio, es uno de los grandes estrenos del cine español este año. En la película, Mario Casas revive un amor inusual junto a Michelle Jenner, en una historia marcada por la nostalgia y la delicadeza, con los municipios de Elciego y Laguardia como escenarios.

La semilla de esta película se encuentra en la novela homónima publicada en 2003 por Elia Barceló, una de las voces más reconocidas de la literatura fantástica en español. Coincidiendo con la llegada del filme a las salas, Roca Editorial ha lanzado una nueva edición del libro.

«Me gusta muchísimo lo que ha hecho Olga con la novela y me parece una película muy bonita. Es otra cosa, porque en el libro tiene otro feeling, más agridulce, pero nos entendimos perfectamente», afirma Barceló, que reside desde hace años en Austria.

La escritora recuerda que el diálogo con Osorio fue fluido desde el inicio. «Me mandaba las versiones del guion a medida que lo iba modificando. Las leía, comentábamos por Zoom, nos reíamos, intercambiábamos ideas. Pero desde el principio tuve claro que la película era suya. Cuando vendes los derechos, la obra deja de ser tuya. Yo aportaba mis opiniones, y casi siempre coincidíamos. Pero si alguna vez no estábamos de acuerdo, lo aceptaba. Era su película, yo ya había escrito mi novela», explica.

La portada de la reedición de la novela corta de Elia Barceló sobre una historia de amor que trasciende el tiempo. A 10,95 euros (Roca Bolsillo).

Barceló no es ajena al lenguaje audiovisual. Otros dos de sus textos han sido llevados a la pantalla: 'Mil euros por tu vida', que inspiró el largometraje 'Transfer', de Damir Lukačević, y 'Las largas sombras', adaptada por Clara Roquet. «En 'Transfer' mantuvimos la comunicación y se introdujeron cambios porque se basaba en un relato, no en una novela, pero pensé que el resultado estaba muy bien», comenta. ¿Y la serie 'Las largas sombras'? «No me siento tan identificada porque no tiene casi nada que ver, y la novela tenía una reflexión muchísimo más profunda», zanja.

'El secreto del orfebre' ha convertido también a Elciego en un inesperado escaparate cinematográfico, pese a que el municipio no aparece mencionado en los créditos del filme, producido por Nostromo Pictures ('Escape', 'Bird Box Barcelona'). En el pueblo de Rioja Alavesa, los decorados gustaron tanto que se ha conservado parte del escenario instalado en los bajos del ayuntamiento -convertido durante el rodaje en el Café Negresco-, así como el letrero del Cine Rex, en la antigua sala del municipio.

Traducida a doce idiomas

Ganadora del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por 'El efecto Frankenstein' (2020), Barceló confiesa no haber visitado aún la zona. «¡Pero me encantaría!», reconoce. «Me contó Olga (Osorio) que en la grabación de la verbena participó mucha gente del pueblo. Estaría muy bien hacer un pase allí. Ya está bien de que todas las cosas pasen en Madrid o en Barcelona. Es idiota pensar que las historias solamente pueden suceder en grandes ciudades», afirma, tras saber que en el municipio confían en proyectar el filme este verano en la plaza del pueblo.

La novela se ambienta en un pueblo ficticio llamado Villasanta, dentro de una provincia inventada, Umbría, un «universo compartido» con otros autores, como es habitual en el género fantástico. «Villasanta es un pueblo que me inventé yo basándome en mi Elda natal». El cine ha transformado ahora Elciego y Laguardia en ese escenario imaginario. «Olga ha hecho una historia más luminosa, de primavera-verano, mientras que mi novela es más otoñal e invernal», apunta la autora.

Barceló, que publica en junio la cuarta novela de la serie 'Santa Rita', conserva un recuerdo especial del momento en que comenzó a escribir esta obra breve, de 128 páginas. «Era otoño, muy tarde. Estaba oyendo un disco de Cohen cuando empezó a nevar. Me quedé con la vista perdida en los copos de nieve y, de repente, de alguna manera, entró la voz del orfebre y me empezó a dictar el inicio», rememora.

El libro se publicó por primera vez en 2003, de la mano de Lengua de Trapo, y fue reeditada por Roca Editorial en 2017. Ahora, la nueva edición de bolsillo incorpora una portada que pone rostro a los protagonistas. «Fue la primera que publiqué que se vendió al extranjero. En 2004 se tradujo al alemán y, a partir de ahí, se ha publicado en doce lenguas. Se sigue vendiendo en otros países y reeditando. Hay una universalidad que toca el corazón de mucha gente»..

Olga Osorio y Mario Casas, durante un día de rodaje en Elciego. La segunda película española más taquillera del año La adaptación de la novela de Barceló era una de las grandes apuestas cinematográficas del arranque del año. Estrenada el 28 de febrero, encara su cuarto fin de semana en cartelera y afronta ya sus últimos compases en muchas salas, convertida en el segundo título español de 2025 en superar el millón de euros de recaudación, con más de 150.000 espectadores. Este drama romántico, distribuido por Warner Bros, se suma así a 'Mikaela', de Daniel Calparsoro, como los dos únicos títulos nacionales que han alcanzado esa cifra. En su llegada a los cines, este reencuentro entre Casas y Jenner fue el largometraje español más visto, por delante de 'Bridget Jones: Loca por él', 'Mufasa: El Rey León' o 'Cónclave'. El rodaje de esta cinta el pasado verano en Rioja Alavesa –que transformó por completo el centro de Elciego– supuso, de algún modo, el pistoletazo de salida a la carrera por rodar en la provincia, ya que se produjo apenas unas semanas después de la aprobación de la norma que contempla los incentivos fiscales al cine más altos de Europa para este territorio.