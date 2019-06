Jóvenes con tablas en el teatro Los ganadores de la edición anterior, durante la entrega de premios / E. C. EL CORREO premia a la mejor crítica de teatro en el proyecto Beñat Etxepare. Cerca de 20.000 alumnos participan en este concurso organizado por la Red Municipal de Teatro y el Teatro Paraíso, en el que se realizan trabajos sobre nueve obras JON ANDER GOITIA Jueves, 13 junio 2019, 15:07

Si los Oscar y los Goya reconocen anualmente los mejores trabajos en el cine, los premios Beñat Etxepare hacen lo propio en el mundo del teatro. En este caso no son profesionales experimentados -aunque a veces cueste creerlo, dado su alta capacidad artística- los que suben a por el premio, sino jóvenes espectadores que abren con fuerza el telón de las artes escénicas. Porque lo hacen recogiendo la 'estatuilla' con forma de 'B' que entregan la Red Municipal de Teatros de Vitoria y el Teatro Paraíso a los mejores trabajos y críticas sobre nueve obras teatrales que han visto durante el último curso (2018/19).

Las butacas del teatro han sufrido un 'rejuvenecimiento' con las representaciones de 'Ahatetxo itsusi baten egunerokoa', 'El lazarillo de Tormes', 'Martinaren parke fantastikoa', 'Las cuatro estaciones... ya no son lo que eran', 'En el jardín', 'Triple salto', 'Gizon zortiontsuaren alkandora', 'La estación' y 'Nomadak'. Porque los 19.549 espectadores que han pasado este curso por el teatro Beñat Etxepare tenían entre 3 y 18 años. En total han disfrutado de 96 funciones que contemplaba el programa, 74 de ellas en euskera.

Y a pesar de acabar de descubrir el teatro, muchos ya demuestran tener innegables tablas. Es el caso de Aritz Corujo, que ha recogido en la mañana del jueves el premio en la categoría de 'Mejor Crítica'. Lo ha recibido de manos de Zuriñe Ortiz de Latierro, directora de EL CORREO de Álava, quien ha animado a los presentes a que sigan apostando por la cultura: «Que esto no termine aquí; seguid leyendo, viendo y haciendo teatro. Es un mundo que permite identificar y conectar con las emociones», ha destacado. Una idea que comparte el premiado, quien realizó un escrito sobre la obra teatral 'El lazarillo de Torme'. «Suelo hacer críticas en clase, se me dan bien. Aunque, en esta ocasión fue distinto, algo me ayudó a conseguir este resultado», recuerda. Esa ayuda le llegó desde las tablas. «La obra estuvo genial, y si los actores hacen un buen papel, el trabajo se hace mejor». Eso sí, «hay que trabajárselo igualmente», apostilla.