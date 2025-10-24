El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Josefina observa el camarote en el que malvivió un año mientras una okupa disfrutaba de su piso. Igor Martín

Josefina, víctima de una okupa: «El Ayuntamiento de Vitoria me quitó del padrón de mi casa cuando dormía en el trastero»

Esta vecina de Zaramaga pasa el primer día en su piso recién recuperado tras tres años de lucha judicial. Demandará al Consistorio, que hizo caso a su okupa y la sacó de la lista de moradores «por la normativa»

David González

David González

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:26

Comenta

Después de tres largos años de lucha judicial para echar a la okupa que se lucró subarrendando las habitaciones, Josefina experimenta una montaña rusa ... de sensaciones. Sentada en el salón, a esta vecina de Zaramaga, en Vitoria, que en diciembre cumplirá 72 'inviernos', se le percibe la rabia contenida por tanto sufrimiento.

