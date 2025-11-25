José Sacristán, Llúis Homar, Coque Malla y Las Niñas de Cádiz, protagonistas del programa de invierno en los teatros de Vitoria De diciembre a marzo se han agendado 40 espectáculos de diferentes disciplinas con el Teatro Félix Petite como escenario principal

Mientras que el Festival Internacional de Teatro de Vitoria encara la recta final y bajará el telón el próximo 13 de diciembre se desvela la programación de invierno de la red de escenarios de la capital vasca. En esta ocasión se ha presentado un amplio programa de 40 espectáculos que se podrán ver entre diciembre y marzo, la mayor parte de ellos en el Teatro Félix Petite, que se mantiene como principal escenario durante la reforma del Principal. Mucho teatro, pero también danza, conciertos e incluso zarzulea configuran esa oferta cultural.

Entre lo más destacado del cierre de año se encuentran propuestas desenfadadas de esta edición de compañías como Yllana y Las Niñas de Cádiz. La compañía andaluza presenta 'Las bingueras de Eurípides' (19 de diciembre, Félix Petite) parte de una particular estampa, la de Dionisio bajando a la Tierra en forma de mujer para enfrentarse ɑ El Suasenaguer, un policía que está empeñado en cerrar un bingo ilegal de barrio. Por su parte, Yllana, habitual en la programación, lleva a escena a un particular grupo de reclutas despitados que son entrenados en una disparatada guerra (26 de diciembre, Félix Petite). En ese fin de año también se encuentra 'Tebanas', de Ay Teatro (27 de diciembre), con la dramaturgia de Álvaro Tato y la dirección de Yayo Cáceres, en una reunión de varias obras maestras de la tragedia griega. Por su parte, la tercera Gala de Kilómetro 0, una iniciativa que busca visibilizar el talento cercano y consolidar un espacio para la danza, vuelve a celebrararse este 29 de diciembre de la mano de Proyecto Larrua.

Una de las particularidades del programa es la vuelta de la zarzuela a la red de teatros con la producción 'Come y calla', ya el 28 de febrero. En ese repaso de nombres destacados y populares de la escena se encuentran Coque Malla, que participa en 'La ópera de los tres centavos' (6 y 7 de marzo, Félix Petite); José Sacristán, con 'El hijo de la cómica' (20 y 21 de febrero, en el Teatro Félix Petite); María Goiricelaya, con 'R&J (11 y 12 de marzo, Jesús Ibáñez de Matauco); Fernando Guillén Cuervo, uno de los actores de 'Testigo de cargo', dirigida por Fernando Bernués (24 de enero, Félix Petite) o Andrés Lima, con 01936: los protagonistas de la guerra', en el que se repasa los sucesos esenciales desde el golpe de estado del 18 de julio de 1936 (12 y 13 de febrero).

Otro intérprete destacado como Lluís Homar participa en 'Memorias de Adriano' (7 de febrero), una adaptación de la novela clave de Marguerite Yourcenar que pretende arrojar algo de luz sobre «la grave crisis de valores político-sociales que estamos atravesando a día de hoy».

Próximas propuestas Diciembre 'Loreen hizkuntza', de La Mapatxa (18 de diciembre, Ibáñez de Matauco, en el CC Hegoalde). 'Las bingueras de Eurípides', de Las Niñas de Cádiz (19 de diciembre, Félix Petite), concierto de Doolin', en el marco del Aitzina Folk Festival (20 de diciembre, Félix Petite). Yllana presenta 'War Baaby' (26 de diciembre, Félix Petite), 'Tebanas', de Ay Teatro (27 de diciembre, Félix Petite) y gala de danza km 0, de Proyecto Larrua (29 de diciembre, Félix Petite).

Enero 'Ilusionarte', de Jorge Blass (17 de enero, Félix Petite), 'Testigo de cargo' (24 de enero, en Félix Petite); y 'Yarin', de Kukai Dantza (30 de enero, en Félix Petite)

Febrero 'Nire ama antzara' (1 de febrero, Teatro Federico García Lorca), 'Apocalípticamente correcto', de Luis Piedrahita (5 de febrero, Félix Petite); 'Memorias de Adriano (7 de febrero, Félix Petite); 'Grand Hotel' (8 de febrero, Félix Petite), 'Desobedienteak 18/98' (euskarera), de Tanttaka (11 de febrero, Ibález de Matauco), ¡Desobedientes 18/98'. (castellano), (12 de febrero). '1936: Los protagonistas de la guerra' (12 y 13 de febrero); 'Zinemaren soinua, de la Banda Municipal de Música' (15 de febrero), 'El pesimismo alegre (Mi suicidio)' (19 de febrero), 'El hijo de la cómica' (20 y 21 de febrero).

Las entradas para todos los espectáculos saldrán a la venta el 2 de diciembre tanto en la taquilla de la Oficina de Turismo -en horario de 10.30 a 18.00- como por teléfono y a través de los canales de venta online.