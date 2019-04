Un SOS para Jose, al borde del desahucio en Lapuebla de Labarca La plataforma antidesahucios se ha concentrado frente a la oficina de Ibercaja en la calle Fueros. / JESÚS ANDRADE Kaleratzeak Stop Araba pide que se suspenda el desalojo debido a la vulnerabilidad de este hombre de 50 años JUDITH ROMERO Miércoles, 3 abril 2019, 13:06

El próximo jueves 11 de abril está a un paso de verse en la calle con una tienda de campaña. Jose, un hombre de 50 años que compró una vivienda en Lapuebla de Labarca en 2007, podría tener que abandonarla después de que, tras no poder hacer frente a varios pagos de la hipoteca, el banco se quedase con la que fuera su casa. Kaleratzeak Stop Desahucios se ha concentrado esta mañana frente a la sucursal que Ibercaja tiene en la calle Fueros de la capital alavesa para pedir una alternativa habitacional para Jose, quien está medicado y precisa atención psiquiátrica.

«La trabajadora social de la zona realizó un informe de vulnerabilidad, pero ninguna administración ha contestado ni hecho nada», ha señalado Miren Pérez, portavoz de la plataforma. El desahucio de Jose, más conocido como 'Chuse', iba a producirse el pasado 15 de enero, pero quedó suspendido después de que el juzgado pidiese una alternativa habitacional al Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca y a la Diputación alavesa. El municipio de apenas 850 habitantes no cuenta con ninguna vivienda de protección oficial.

«Chuse ha intentado buscar un alquiler pero le piden una nómina fija que no tiene, pero en Lapuebla hay viviendas vacías como la del párroco que no tienen ninguna función social», ha apuntado Pérez. Por su parte, Jose ha confesado estar gravemente afectado por la situación.«Me veo sin mis muebles, en la calle, perderé el empadronamiento y no tendré derecho a ningún tipo de ayuda... no quiero verme empujado a pedir», ha lamentado este antiguo trabajador de la hostelería. En 2010 se lesionó la columna vertebral y fue despedido después de un año de baja. Desde entonces pagó su hipoteca con trabajos esporádicos, hasta que en 2015 acumuló siete impagos por valor de 7.500 euros. Su casa se subastó y el banco aún le reclama esta deuda.

Sin nómina

«Este caso es especial porque sucede en una zona afectada por el despoblamiento rural, Chuse se mudó allí porque le gusta ese mundo y es muy querido en el pueblo», ha afirmado el abogado Arturo Val del Olmo, miembro de Stop Desahucios. Jose ha asegurado que el fondo Intrum, al que Ibercaja vendió 6.500 inmuebles en diciembre, le ha ofrecido abandonar su casa antes del día 11 a cambio de dinero. Sin embargo, este hombre que realiza trabajos en los viñedos y bodegas de la zona no quiere renunciar a su casa, por lo que la plataforma ha propuesto al fondo un alquiler social para él. «Aún no hemos recibido ninguna respuesta y Chuse se ve obligado a abandonar su casa y la zona donde ya tenía un arraigo y oportunidades laborales», ha denunciado Pérez.