Jon Juaristi participa en el arraque del festival Tartalo: «Lo fantástico lo impregna todo» El escritor bilbaíno reflexiona sobre las leyendas y el arte en un encuentro en el museo Artium con motivo de la Semana de lo Fantástico en las Artes

¿Qué presencia tiene lo fantástico en las artes? ¿Tiene relación con la identidad? ¿Cómo influye en las obras que se publican? Esas fueron algunas de las preguntas que Raúl Montero lanzó este lunes al reconocido filólogo, ensayista y poeta Jon Juaristi durante el arranque de la Semana de lo Fantástico en las Artes-Tartalo de Vitoria, un certamen que cuenta con la colaboración de EL CORREO, y da así el pistoletazo de salida a una tercera edición. En total 171 actividades, con la participación de figuras como el escritor Bernardo Atxaga, el bailarín Igor Yebra, la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada o Quico Rovira-Beleta, traductor al español de películas como 'Star Trek' y 'Star Wars'.

El programa incluye también la proyección de varios títulos destacados de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de Donostia y la ciudad se llena de propuestas culturales hasta el 9 de noviembre en distintos escenarios como la Facultad de Letras, el centro cultural Montehermoso, la sala Jimmy Jazz, cines Florida, UNED, Bakh, Euneiz y el Buesa Arena, entre otros.

El inicio oficial ha tenido lugar en el auditorio del museo Artium, con una actuación de alumnos del Conservatorio de Danza José Uruñuela y del guitarrista Eder Fernández, estudiante del Conservatorio Jesús Guridi. Después, pasadas las once de la mañana, se celebró un encuentro entre el director del certamen y Juaristi, exdirector de la Biblioteca Nacional de España y del Instituto Cervantes.

«No creo que lo fantástico tenga un lugar, lo impregna todo», afirmó Juaristi durante el diálogo. «Hay una teoría sobre la mente moderna que dice que vivimos en un estado alterado de conciencia. Este estado nos aparta de la realidad y nos lleva a habitar una especie de mundo intermedio entre la realidad absoluta y la realidad», añadió el autor bilbaíno. «La fantasía ha generado un mundo dominante en las artes desde las vanguardias hasta hoy».

Preguntado por la relación entre lo fantástico y la identidad, Juaristi fue tajante. «Las identidades son un camelo; lo que uno es fluye en el tiempo y va cambiando, no hay identidades únicas». Entre esas obras que recuerda en las que ese componente imaginativo destaca mencionó 'Las tres olas', una leyenda de balleneros escrita por Juan Venancio de Araquistáin, incluida en 'Tradiciones Vasco-Cántabras' (1866).

El autor de 'El bucle melancólico' repasó también la presencia de lo fantástico en su propia poesía. «Aparece alguna vez, pero en términos casi paródicos», dijo antes de recitar su soneto 'Encuentro', ambientado en Madrid. «Por la Puerta del Sol la vi venir, le habían confiscado la guadaña en la plaza de España…», versos que evocan un encuentro con la muerte.

En su novela 'La caza salvaje' también tiene cabida de una forma diferente. «Incluí una historia de vampiros inspirada en las tradiciones serbias», explicó. Para esa obra -que fue reconocida con el Premio Azorín- se inspiró en las vivencias del cura Martín de Arrizubieta Larrinaga, un «camaleón político» que pasó de la Legión Azul al Partido Comunista, y desarrolla la acción en escenarios que van desde la España de posguerra hasta la Francia ocupada, la Alemania nazi o la Yugoslavia de Tito.

Sobre el futuro de lo fantástico en el arte, Juaristi ofreció una reflexión final. «No me atrevo a hacer predicciones, pero supongo que no se puede volver a lo real. Hay que procurar vivir en el pliegue entre lo fantástico y lo real; en ese límite se puede tener una cierta conciencia crítica». El escritor repite este lunes en el programa con una conferencia plenaria en la Facultad de Letras bajo el título 'Las apariciones marianas: fantasía y religión popular' (16.30 horas) y con un recital en el centro cultural Montehermoso (19.45).

Como recordó Raúl Montero, este ciclo busca «fusionar la educación y el mundo de la academia con la cultura». Entre La programación incluye un maratón de cortometrajes en la sala Jimmy Jazz (martes 4 de noviembre, 15 euros); un encuentro con la reconocida escritora Toti Martínez de Lezea y la divulgadora Lidia G. Merciano (miércoles 5, en el aula magna de la UNED) o una ruta de misterios y leyendas (jueves 6, 3 euros) desde la plaza de la Virgen Blanca con Enrique Echazarra.