El jazz también es para el otoño en Vitoria con Arturo O'Farrill, Luciano Supervielle y Mezquida

«Si miro atrás, pienso que ha habido mucho trabajo, pico y pala. Ha sido duro y, al mismo tiempo, bonito». Así resume Beñat Lasagabaster lo que siente al cumplirse el décimo aniversario del ciclo Dazz Jazz, un proyecto que nació de su mano y que no solo se ha mantenido en Vitoria, sino que se ha consolidado como una de las citas destacadas del calendario para los amantes del género.

El programa comenzó celebrando sus primeras citas en el acogedor bar Dazz, en el número 60 de la calle Cuchillería. El éxito y la demanda de su programación llevaron a trasladarlo al auditorio Vital Fundazioa Kulturunea, con 268 butacas. La edición de este año vuelve a reunir a nombres de peso del panorama nacional e internacional. Entre ellos, Arturo O'Farril, pianista con ocho premios Grammy; la alianza creativa de Marco Mezquida y Chicuelo; el homenaje a la música mexicana de Lamentos Mestizos; el aire soul de Eme Eme Project o la propuesta inclasificable de Luciano Supervielle.

Lasagabaster, responsable del Dazzy uno de los programadores más respetados en el circuito, subraya que la cercanía de los músicos con el club ha sido clave para conformar el cartel. «Son amigos y por eso vienen. Arriman el hombro a proyectos pequeños», apunta al referirse a la presencia de O'Farril, miembro de una brillante saga musical que repite en la capital alavesa. El pianista suele resumir su filosofía con una frase que encaja a la perfección con el cuidado y la cercanía del ciclo. «Mi premisa es tocar música que amas, con personas que amas, para personas que amas».

Su concierto del 16 de octubre será uno de los platos fuertes de la programación. Estará acompañado por Zack O'Farril a la batería y Darío Guibert al contrabajo. Hijo del mítico Chico O'Farril, Arturo ha sido nominado en doce ocasiones a los Grammy, lo que lo convierte en uno de los nombres de referencia de la escena internacional.

Antes, el estreno del 15 de octubre en el escenario de la primera planta de Dendaraba, reunirá al pianista Marco Mezquida y al guitarrista Chicuelo, con Paco de Mode a la percusión. Presentarán 'Del alma', su tercer trabajo conjunto, donde conviven baladas como 'El faro de los deseos' con piezas de diálogos vibrantes como 'De ida y vuelta'. Hace apenas unos meses lograron llenar la plaza de la Trinidad en el Jazzaldia de Donostia.

Otra de las propuestas más sugerentes llega de la mano de Luciano Supervielle. Su tema 'Miles de pasajeros' forma parte de la banda sonora de la película 'Savages', de Oliver Stone. De madre francesa y padre uruguayo, este compositor, productor y DJ se desenvuelve tan bien en el rap como con un piano, todo envuelto en proyecciones audiovisuales. Supervielle integra, además, Bajofondo Tango Club, el colectivo de tango electrónico junto a artistas de renombre Gustavo Santaolalla.

El programa se completa con proyectos que amplían los límites del jazz. Es el caso de Lamentos Mestizos, liderado por el mirandés Gonzalo Del Val. Inspirado en figuras como Agustín Lara o José Alfredo Jiménez, el disco se presenta en directo con un elenco de altura: Valentina Marentes (voz), Paquito Cruz (piano), Luis Giménez (guitarra) y Ben García (contrabajo).

Entradas a la venta

Por su parte, Eme Eme Project se adentra en sonoridades más contemporáneas. Bajo la dirección de la flautista Marta Mansilla Blanco, la formación cuenta con David Sancho (piano, teclados y composición), Jesús Caparrós (bajo eléctrico), Rodrigo Ballesteros (batería) y At.One (voz). Sancho es ya un viejo conocido del club vitoriano. Presentó allí hace seis años 'Piano solo', su primer trabajo en solitario. Este año regresa el 14 de octubre con un concierto reservado a abonados en el bar del Casco Viejo.

En estos diez años, por el ciclo han pasado nombres como Deborah Carter, Javier Colina, Román Filiú, Joyce Elaine Yuille, Martín Caminero, Ariel Brínguez o Andrea Motis. ¿La respuesta? Un público «fiel y agradecido», en palabras de la organización, que ha permitido que el festival crezca hasta situarse en la primera línea de la oferta cultural otoñal. A la presentación de este décimo aniversario acudieron la concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera, que destacó el «riesgo y amor por la música» de la iniciativa, y Arantxa Ibáñez de Opacua, directora de la Fundación Vital Fundazioa, quien subrayó que el ciclo vuelve a ofrecer «un cartel de altura». El abono tiene un precio de 80 euros, mientras que las entradas oscilan entre 15 y 25 euros disponibles en el portal (musikaze.net/dazzjazz).