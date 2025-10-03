El jazz experimental de Hilario Rodeiro llega a The Tap El percusionista comanda el quinteto que presenta el disco 'Pausa' en esta cafetería de Vitoria

Hilario Rodeiro se ha labrado un camino profesional a cientos de kilómetros de su Santiago de Compostrela natal. Afincado desde hace 15 años en Andoin, traslada una manera tranquila de vivir el jazz. Este sábado, al frente de su quinteto, el percusionista recalará en la cafetería The Tap para presentar su disco 'Pausa', con el que lleva de gira desde el pasado verano en un largo rosario de conciertos por la franja norte de España.

El propio Rodeiro describe las características que definen este último trabajo. «'Pausa' contiene 10 cortes originales en un estilo que mezcla el pop-rock instrumental con el jazz experimental». Es un álbum que publica la reconocida discográfica de Soraluze Errabal Jazz. El tiempo es una fijación en las composiciones de Rodeiro, en especial su percepción y el modo en que se manifiesta. Este nuevo disco se inspira en las pausas del día a día, en aquellas intersecciones entre momentos distintos, que preceden y anuncian a otros instantes.

El tema 'Pausa para un paseo pola tarde' fue el título del avance que publicó Rodeiro en el inicio del pasado verano junto a su quinteto, formado por Juan de Diego, trompetista; Eneko Diéguez, saxo alto; Julen Izarra, saxo tenor y soprano; y Kike Arza, contrabajista. Un grupo que completa el propio Hilario a la batería.

Esta formación, que también ha publicado 'Ao quedar sin verbas', es la que tocará mañana en The Tap como tema extra. Según las referencias de otros conciertos de este verano «el quinteto logra aportar un carácter fresco» a sus temas «por la armoniosa combinación de sus componentes».

Rodeiro lleva desde finales de junio en una gira que le ha llevado a Santander, Coruña, Lugo y Santiago.

