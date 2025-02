Javier Hurtado se reivindica como el líder de un PSE alavés que «contará con todos»

Javier Hurtado se prepara para ser el nuevo secretario general del PSE alavés. El consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco ha presentado este viernes su candidatura tras la renuncia de Cristina González, quien ha ejercido como líder territorial del partido en los ... últimos once años. El gran favorito para tomar su relevo cuenta con el aval de la líder saliente y de la alcaldesa Maider Etxebarria, cuyo nombre aparecía en algunas quinielas, que han mostrado públicamente su respaldo.

El consejero ha reconocido que no se trata de una decisión espontánea, sino que «se ha madurado durante tiempo», como desveló el miércoles la web de EL CORREO. «Yo he tenido conversaciones con Cristina (González) y cuando ella tomó la decisión ha sido el momento de formalizar mi candidatura», ha explicado. Un proceso en el que no descarta que puedan salir más candidatos, pero ha subrayado que se dispone a «hablar y contar con todos», es decir, también con los que en su momento han sido más críticos con la gestión de las dos últimas décadas.

De momento, además de González y Etxebarria, no han dudado en respaldar su plancha a las puertas de la sede figuras como el teniente de alcalde Borja Rodríguez, el diputado de Carreteras Jon Nogales o las parlamentarias Aroa Jilete y Estíbaliz Canto.

El consejero ha indicado que presentará un proyecto «pensando en los problemas reales de la ciudadanía» y tomando como ejemplo la gestión de Maider Etxebarria. «Un modelo que queremos exportar también a todo Álava, porque no es sólo Vitoria. Son todos sus pueblos, sus cuadrillas y todo el trabajo que queremos hacer en este nuevo proyecto con todos los militantes», ha indicado consciente de que, salvo las alcaldías Iruña de Oca y Zambrana, el partido apenas cuenta con representación en el resto de la provincia. «Yo creo que desde mi experiencia, habiendo trabajado en el Gobierno de España, la Diputación de Álava y el Gobierno vasco, soy un firme convencido de la coordinación y la colaboración de todas las instituciones. Si algo está demostrado, es que cualquier política pública, cualquier necesidad de los ciudadanos necesita de esa coordinación», ha subrayado.

Porque, en su opinión, los «valores» socialistas como la lucha por la justicia social, la igualdad de oportunidades y los derechos de todos los alaveses son ahora más importantes que nunca. «Estamos viviendo momentos difíciles. Hay muchos derechos conquistados de las mujeres, los jóvenes y las clases trabajadoras y medias, que ahora se están viendo en peligro. Y no solo eso, se está llegando a cuestionar hasta el estado del bienestar o la propia democracia. Hay fuerzas políticas que están empeñadas en embarrar y hacer un discurso de odio», ha lamentado.

Hurtado se ha presentado «a pie de calle, dejando atrás las puertas blindadas que nunca deberían haber existido», en evidente referencia al terrorismo de ETA, y con un recuerdo a todos los secretarios generales del PSE alavés, como son Antonio Amat, Luis Alberto Aguiriano, Fernando Buesa, Javier Rojo, Txarli Prieto y Cristina González. «Lo quiero hacer contando con todos los militantes y con todas las militantes de nuestro partido», ha añadido.

Para la líder saliente de los socialistas, Cristina González, Hurtado es «una persona que puede desempeñar perfectamente el papel de secretario general». «Ha trabajado conmigo durante todos estos años, y conoce muy bien el partido y la política alavesa», ha destacado antes de que el consejero hiciera oficial su candidatura. La sintonía entre ambos es más que evidente, ya que acudieron juntos el jueves al comité provincial en el que González anunció una decisión que llevaba madurando desde hace meses.

Uno de los nombres que había salido en las quinielas era la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, que este viernes ha descartado presentarse en el proceso interno. Consideró que la de Javier Hurtado es «una magnífica candidatura teniendo en cuenta que tiene a Vitoria y Álava en su cabeza». «Es un hombre dialogante que ha demostrado estar a la altura, es una persona muy trabajadora y me entiendo perfectamente con él», ha afirmado la regidora, quien ha subrayado que el consejero «por supuesto» cuenta con su apoyo para sustituir a la líder saliente.

La alcaldesa también ha querido aprovechar la ocasión en su comparecencia semanal para «agradecer» la labor de Cristina González. «En la última década ha hecho una excelente labor teniendo en cuenta cómo está el partido ahora y la situación complicada en la que se lo encontró. Para mí es un referente por ser una mujer sobresaliente tanto a nivel intelectual como personal y de cultura del partido», remarcó.

El congreso territorial del PSE no se celebrará hasta el 29 de marzo, pero puede que mucho antes se confirme a Javier Hurtado como nuevo secretario general de los socialistas alaveses. Y es que si nadie más que el consejero presenta su nombre para sustituir a González, el día 14 a mediodía, ni siquiera tendrá que iniciar la posterior recogida de avales. Si alguien más decide dar un paso al frente, eso sí, tendrá que contar con el apoyo del 15% del censo total de afiliados antes del 24 de febrero y de conseguirlo se pasaría a una doble votación en primarias, el 7 y 14 de marzo.