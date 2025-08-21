Los jardineros de Vitoria en huelga tachan de «irresponsable» al Ayuntamiento

Los jardineros de Vitoria en huelga han criticado este jueves que tanto Enviser, la empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento de los parques y jardines, ... como el Ayuntamiento «están actuando de manera totalmente irresponsable» para tratar de poner fin al paro que los trabajadores llevan a cabo para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. El conflicto dura ya más de cuatro meses.

En este contexto, los sindicatos ELA, ESK y LAB han advertido que «no se vislumbra el final del conflicto ante la última oferta realizada por el Gobierno vasco», y han censurado unos servicios mínimos que consideran desmesurados. «Pretenden que el conflicto se solucione imponiendo unos servicios mínimos abusivos, en vez de buscar una solución que realmente le ponga fin», han trasladado. Los trabajadores han comunicado su intención de continuar con la huelga «hasta conseguir un convenio propio digno«.

«La empresa, propiedad de un fondo de inversión que opera desde Luxemburgo, no tiene prisa alguna en solucionar el conflicto y el Ayuntamiento, con la concejala Beatriz Artolazabal a la cabeza, se pone de perfil, en vez de defender los intereses de los gasteiztarras, tanto de la plantilla como de la ciudadanía afectada por la huelga», han añadido. Mientras continúan con la recogida de firmas y agradecen el apoyo recibido por parte de la ciudadanía.

Su principal reclamación a Enviser es que mejore sus condiciones salariales. Denuncian que las nóminas que reciben apenas alcanzan el salario mínimo interprofesional (SMI), que se sitúa en 1.184 euros mensuales. También quieren un convenio propio.