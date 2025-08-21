El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los jardineros de Vitoria en huelga tachan de «irresponsable» al Ayuntamiento

Tras más de cuatro meses de paro los trabajadores advierten que «no se vislumbra el final del conflicto»

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Jueves, 21 de agosto 2025, 16:12

Los jardineros de Vitoria en huelga han criticado este jueves que tanto Enviser, la empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento de los parques y jardines, ... como el Ayuntamiento «están actuando de manera totalmente irresponsable» para tratar de poner fin al paro que los trabajadores llevan a cabo para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. El conflicto dura ya más de cuatro meses.

