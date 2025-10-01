El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los trabajadores de Enviser iniciarán una huelga de hambre si no hay un acuerdo en breve. Rafa Gutiérrez

Los jardineros de Vitoria amenazan con una huelga de hambre si no hay un acuerdo este jueves

Defienden que han hecho «un movimiento importante» y piden al Ayuntamiento y a Enviser que hagan «el esfuerzo necesario para alcanzar un acuerdo» que ponga fin a seis meses de paro

B. Mallo

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:50

O hay un acuerdo inmediato en la reunión de este jueves o los jardineros de Vitoria iniciarán una huelga de hambre. La presión de los ... trabajadores sobre el Ayuntamiento y Enviser, la empresa subcontratada para el mantenimiento de las zonas verdes, se eleva en busca del acuerdo salarial que llevan meses persiguiendo. La cita de este jueves en el Consejo de Relaciones Laborales del Gobierno vasco (Preco) se antoja decisiva. Si aceptan la oferta presentada el martes, el paro que se prolonga ya medio año tocará a su fin; pero si la reunión refleja un nuevo desacuerdo, el conflicto entrará en una nueva fase.

