Los jardineros de Vitoria amenazan con una huelga de hambre si no hay un acuerdo este jueves

O hay un acuerdo inmediato en la reunión de este jueves o los jardineros de Vitoria iniciarán una huelga de hambre. La presión de los ... trabajadores sobre el Ayuntamiento y Enviser, la empresa subcontratada para el mantenimiento de las zonas verdes, se eleva en busca del acuerdo salarial que llevan meses persiguiendo. La cita de este jueves en el Consejo de Relaciones Laborales del Gobierno vasco (Preco) se antoja decisiva. Si aceptan la oferta presentada el martes, el paro que se prolonga ya medio año tocará a su fin; pero si la reunión refleja un nuevo desacuerdo, el conflicto entrará en una nueva fase.

Desde el comité de empresa han destacado que han sido los propios trabajadores los que han llevado una nueva propuesta a la mesa negociadora «después de dos meses sin ninguna oferta» por parte de Enviser. Y han señalado que se trata de una petición «factible, razonable y que garantizaría salarios dignos desde 2025». «Hemos hecho un movimiento importante para desbloquear la negociación», han remarcado.

En dicha cita en el Preco, la respuesta de las representantes de Enviser no fue negativa en un primer momento. Un escenario diferente al planteado en negociaciones anteriores, cuando los trabajadores se toparon con un no rotundo a sus planteamientos. La empresa solicitó un margen temporal para reunirse con el Ayuntamiento y valorar la postura definitiva, que se les trasladará a los trabajadores este jueves.

Los trabajadores han incidido en que ahora la pelota está en los tejados del Ayuntamiento y la empresa. «Esperamos que, de una vez por todas, asuman sus responsabilidades y hagan el esfuerzo necesario para alcanzar un acuerdo deseado por todas las partes. Es hora de que se muevan», han manifestado.