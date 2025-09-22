Los jardineros de Vitoria acusan al Ayuntamiento de «buscar la rendición de la plantilla»

La huelga de los jardineros de Vitoria cumplirá este viernes medio año y el comité de empresa ha anunciado este lunes que seguirá adelante con ... todas sus movilizaciones hasta conseguir unos salarios justos para la plantilla de la subcontrata del servicio, Enviser. Y, una vez más, ha situado el foco en el papel que el Ayuntamiento está realizando en todo este proceso para solicitar que aporte una solución con una oferta económica adecuada a sus exigencias. Le ha instado a «buscar alternativas» en vez de perseguir «la rendición de la plantilla» con sus decisiones. Para seguir presionando, este viernes llevarán a cabo una nueva manifestación que partirá de Artium a las 18.30 horas.

«Hace falta la implicación real de una vez por todas del Ayuntamiento, que sistemáticamente se ha negado a ser parte de la negociación pero que la condiciona constantemente con sus decisiones políticas, poniendo en evidencia su incapacidad para afrontar el conflicto laboral», han señalado.

Los representantes de los trabajadores han lamentado que en la última reunión en el Consejo de Relaciones Laborales del Gobierno vasco (Preco) el pasado jueves «la empresa volvió a mostrar su falta de voluntad negociadora». Le culpan de negar a la parte social «información importante» y reafirmar «su decisión de seguir imponiendo las injustos órdenes de servicios mínimos, que no tienen razón de ser».

Los sindicatos han denunciado que, a lo largo de los seis meses de huelga, los avances para conseguir la resolución del conflicto «han sido escasos en la cuestión económica». Afirman que la propuesta de la empresa «no cubre ni siquiera la recuperación del poder adquisitivo perdido durante la vigencia del último convenio estatal». Y dirigen su crítica al Ayuntamiento, pues aseguran que desde Enviser se les trasladado que es «quien topa las mejoras salariales».

«La plantilla está decidida a continuar con la lucha hasta conseguir unos salarios dignos, único elemento que desbloqueará el conflicto laboral», han indicado al tiempo que hacen un llamamiento a la ciudadanía para que les acompañe a su manifestación de este viernes, cuando se cumplen seis meses de huelga indefinida.