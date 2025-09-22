El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los jardineros se manifestarán de nuevo este viernes. Jesús Andrade

Los jardineros de Vitoria acusan al Ayuntamiento de «buscar la rendición de la plantilla»

La plantilla se movilizará el viernes por la tarde coincidiendo con los seis meses de huelga

B. Mallo

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:01

La huelga de los jardineros de Vitoria cumplirá este viernes medio año y el comité de empresa ha anunciado este lunes que seguirá adelante con ... todas sus movilizaciones hasta conseguir unos salarios justos para la plantilla de la subcontrata del servicio, Enviser. Y, una vez más, ha situado el foco en el papel que el Ayuntamiento está realizando en todo este proceso para solicitar que aporte una solución con una oferta económica adecuada a sus exigencias. Le ha instado a «buscar alternativas» en vez de perseguir «la rendición de la plantilla» con sus decisiones. Para seguir presionando, este viernes llevarán a cabo una nueva manifestación que partirá de Artium a las 18.30 horas.

