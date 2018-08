James Badcock: «La prensa española tiene más rigor que la británica» El periodista James Badcock, ayer, durante la entrevista. / Blanca Castillo El periodista diseccionó en Vitoria el papel en el 'Brexit' de los medios sensacionalistas, que cargaron contra la UE LAURA ALZOLA Viernes, 31 agosto 2018, 01:17

El resultado del referéndum de 2016 sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea supuso un baño de realidad para muchos ciudadanos británicos. Entre ellos está James Badcock, periodista con base en Madrid desde hace quince años, y uno de los posibles afectados por la salida. Ayer, quien habitualmente colabora con medios como The Telegraph, bbc.co.uk, The Guardian o Los Angeles Times, analizó en Vitoria el relato de un desencuentro alimentado durante décadas desde los tabloides

- ¿Qué papel jugaron los medios en el resultado del referéndum?

- Los diarios sensacionalistas hicieron lo que saben hacer bien: simplificar. No se esforzaron, como no lo hacen con ningún tema, en explicar la complejidad del asunto. Quizá debamos asumir que algunos medios tradicionales no sirven a la hora de trasladar los matices.

- Las grandes cabeceras se posicionaron claramente.

- Es común que en Reino Unido los medios tomen partido en los grandes asuntos o dilemas de la política. Lo especial en este caso es que se llevó a cabo una campaña extremadamente visceral. Estábamos en 2016, en plena crisis de refugiados, y los amarillistas aprovecharon para demonizar la inmigración y vincular esta al crimen, a la escasez de vivienda… Consiguieron crear una alarma social brutal, una sensación de urgencia, de descontrol. Y transmitir que la única manera de recuperar el control era la desvinculación del resto de países miembro.

- Y la imagen de la Unión Europea no era, tampoco, la mejor.

- Desde luego. Era desde hace ya tiempo una especie de caricatura a ojos de una parte de la población. Los tabloides británicos pintaban la administración europea como los ministerios de los Monty Python, como una fuente de decisiones absurdas, ridículas. Y para otra parte de los británicos, y yo diría, en general de muchos europeos, Bruselas es igual a burocracia, a materia gris.

- ¿De quién es la culpa?

- Bueno, de que la Unión Europea no ha sabido venderse, emocionar, crear un vínculo. Ningún político británico ha conseguido crear, siquiera, interés. El Bréxit es en gran parte un fracaso de la clase política que nunca ha sabido inspirar europeísmo.

Afectado por la salida

- Usted puede ser uno de los afectados.

- Así es. Estoy esperando a saber si seguir siendo ciudadano británico tiene un coste. Después de tanto tiempo aquí, pedir la española y perder la que tengo ahora no me resultaría, tampoco, nada emocional. El papel que tengo en el bolsillo no dice demasiado sobre mi identidad. Que además es mixta. Yo me siento europeo.

- ¿Cómo han reaccionado los medios británicos? ¿Observa un cambio de tono?

- Buf. Es que es un sector muy competitivo. Quizá internamente, se hayan replanteado cosas. Especialmente en los medios más serios. Pero en la práctica, en el día a día, si antes se peleaban por ser el que más fuerte cargaba contra la UE, ahora compiten por ser quien advierte con más dramatismo sobre las consecuencias trágicas de una posible salida. La cuestión es vender.

- Y las 'fake news' expandidas durante la campaña, ¿no preocupan?

- Fake news es 'old news' en el Reino Unido. Vamos, que lo de manipular los hechos es algo que el sensacionalismo británico lleva haciendo desde hace décadas.

- ¿Cómo ve a la prensa de aquí?

- Hablando en términos generales, tiene más rigor, claramente, que la británica. Lo que echo en falta, debo confesar, es que en la crítica a las instituciones pierden fuerza. Intentando ser neutrales y no posicionarse, simplemente procuran dar todos los puntos de vista, y bueno, no sé si eso es mejor. Porque en el fondo es una neutralidad un poco falsa, ¿no? Y hace falta debate.