Izki quiere coronarse como destino estelar para la observación astronómica

La Diputación cuenta con un plan de sostenibilidad turística para los parques naturales de Álava, lo que en la Casa Palacio de la Provincia se ... conoce como el PSTD, y que cuenta con fondos de la Unión Europea (UE). La idea es fomentar el uso público de estos espacios de una forma compatible con los valores de conservación por los que fueron protegidos. Ahí se incluye la reciente adquisición al Obispado de Vitoria de tres iglesias en la zona de Valderejo (San Esteban de Ribera, Santiago de Lahoz y Santa María de Villamardones) y la construcción de nuevos aparcamientos para que la llegada de visitantes se haga de una manera sostenible.

Como parte de esa hoja de ruta, según ha podido saber ELCORREO, el Departamento foral de Desarrollo Económico y Sostenibilidad que dirige Saray Zárate, del PNV quiere que el parque de Izki sea declarado como un destino estelar Starlight. ¿Qué es eso? Se trata de un sistema de certificación que nació con el objetivo de fomentar a nivel internacional la protección de los cielos nocturnos y la mejora de la calidad de las experiencias de este tipo de ocio de acuerdo a unos criterios que se establecieron en 2010 por parte de la Organización Mundial del Turismo, que forma parte de la ONU. La decisión llegará en las próximas semanas y la Administración foral junto a otros colectivos han presentado un proyecto sólido para destacar las características de este enorme tesoro 'green' situado en la Montaña Alavesa para contemplar el firmamento estrellado y estar protegido de la contaminación lumínica de los núcleos urbanos.

paisaje estrellado desde el parque de Izki. El Correo Nebulosa de los Renacuajos. Sergio Fernández Nebulosa Crescent. Mikel Martínez Nebulosa Trompa. Mikel Martínez 1 /

Los destinos Starlight no sólo deben acreditar la calidad de sus cielos, sino también las adecuadas infraestructuras y actividades relacionadas con la oferta –alojamiento, medios de observación disponibles al servicio de los visitantes, la formación del personal encargado de la interpretación astronómica...– y su integración en la naturaleza nocturna. En ese sentido ya cuenta con una agenda propia vinculada a la observación del espacio y su protección a través del Ayuntamiento de Arraia-Maeztu y la asociación La Otra Mitad que gestiona el Observatorio de Izki desde 2017.

De momento, en el territorio histórico sólo el Jardín Botánico de Santa Catalina tiene esta distinción en la categoría de parque –no en la de destino– y Valderejo se ha sumado a la carrera con Izki, aunque en su caso impulsada por parte de la Cuadrilla de Añana. Pero en el caso de Izki se viene trabajando desde hace un tiempo. Durante el pasado año se realizó un análisis para conocer si contaba con un cielo apto para su certificación como destino Starlight y cumplía con los parámetros de brillo de cielo, nitidez, transparencia y cobertura de nubes.

Apto Cumple con parámetros de brillo de cielo, nitidez, transparencia y cobertura de nubes

Pero el comité de Starlight también tiene en cuenta las medidas medioambientales adoptadas para proteger su cielo nocturno y evitar la contaminación de la luz. Y aunque la normativa de parques naturales ya es bastante exigente a ese respecto, Izki ha ido un paso más allá y el pueblo de Korres –la principal 'puerta de acceso' a este espacio y donde se encuentra su centro de interpretación– cambió su alumbrado público por tecnología LED PC-Ámbar, un sistema que permite su integración en el entorno al reducir prácticamente en su totalidad las longitudes de las denominadas ondas azules, que son las que tienen un mayor impacto sobre la fauna, la flora y la visión del firmamento.

Si bien la Diputación rehuye de la palabra turismo, lo cierto es que se le abre una puerta para atraer visitantes internos o de otros puntos. Y es que algunos aprovechan sus vacaciones para observar monumentos, otros para descubrir la naturaleza y muchos simplemente para otear el horizonte en busca de tranquilidad, pero hay gente que busca un destino para apreciar la infinitud del universo. En Álava existen lugares idóneos para esperar a la noche y disfrutar del cielo estrellado, y el parque natural de Izki es uno de los más idóneos del entorno.

Además, en la propia comarca de Montaña Alavesa existen hasta ocho puntos de observación astronómica. Se trata del Alto de Iturrieta; las ermitas de Santa Teodosia, Andra Mari, Nuestra Señora de Larrauri, Virgen de la Peña y San Bartolomé; y las piscinas fluviales de Fresnedo y Peña Hueca.

Categoría distinta El Jardín Botánico de Santa Catalina ya está reconocido como un 'parque' Starlight

Mikel Martínez es uno de los miembros de La Otra Mitad y reclama poner en un plano destacado el firmamento como un bien natural. «Es necesario protegerlo y poder visualizarlo. Parece que se está secuestrando el cielo oscuro con los enormes 'hongos' de luz que son las ciudades.Desde Izki vemos la contaminación lumínica de Vitoria y Logroño y la gente no puede creérselo. La visión de estrellas parece que no forma parte de nuestro día a día y hace un par de generaciones era algo habitual. Cuando ahora organizamos actividades, la gente mira por los telescopios y parece que están descubriendo los leones del Serengueti», comenta.

La Otra Mitad es un proyecto de divulgación astronómica dirigido a personas y grupos, asociaciones, colegios, ayuntamientos… «La zona de Izki, junto a Valderejo, es una de las más oscuras dentro del territorio. Desde hace tiempo venimos actuando para mejorar la situación y hemos trabajado con la Diputación para dar un paso más y conseguir algún tipo de certificación sobre la calidad de nuestros cielos», explica Martínez. «Hemos hecho unos informes que el comité de Starlight ha estudiado y el otro día hubo una auditoría por parte de unos técnicos para decidir si somos merecedores de esa categoría. Ahora sólo queda por ver cuál es el resultado final», plantea el portavoz de este colectivo.