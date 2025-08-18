El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Izki quiere coronarse como destino estelar para la observación astronómica

Álava aspira a su reconocimiento como zona con baja contaminación lumínica por Starlight

Ander Carazo

Ander Carazo

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:19

La Diputación cuenta con un plan de sostenibilidad turística para los parques naturales de Álava, lo que en la Casa Palacio de la Provincia se ... conoce como el PSTD, y que cuenta con fondos de la Unión Europea (UE). La idea es fomentar el uso público de estos espacios de una forma compatible con los valores de conservación por los que fueron protegidos. Ahí se incluye la reciente adquisición al Obispado de Vitoria de tres iglesias en la zona de Valderejo (San Esteban de Ribera, Santiago de Lahoz y Santa María de Villamardones) y la construcción de nuevos aparcamientos para que la llegada de visitantes se haga de una manera sostenible.

