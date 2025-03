Itziar Yagüe reivindica a Bessie Smith

Ramón Albertus Jueves, 6 de marzo 2025, 00:17 Comenta Compartir

Trágica y maldita. Bisexual e icono 'queer'. Otra víctima de la segregación racial. Pionera. La larga lista de adjetivos y etiquetas que van pegados a Bessie Smith, conocida como la emperatriz del blues, se quedan en una aproximación casi injusta a su biografía.

«He leído y visto mucho sobre ella. Lo que pasa es que me parece que en sus letras y en su persona artística hay muchísimo más de lo que se refleja», sostiene Itziar Yagüe, que reivindica a la artista con 'Sugar in my bowl. A tribute to Bessie Smith', un álbum junto al pianista donostiarra Paul San Martín. El disco, que se edita en vinilo y llega a plataformas digitales el viernes 14 de marzo, reúne ocho temas que «mejor representan lo que ella significó».

La presentación en directo tendrá lugar en el Teatro Tribueñe de Madrid dentro del ciclo Primavera Blues. El repertorio abarca la desolación ('Nobody knows you when you're down and out'), el desgarro y la venganza ('Oh Daddy Blues') o la seducción ('Need a Little Sugar in My Bowl').

El germen de este álbum se sitúa en la misma capital alavesa. Fue el 9 de julio de hace tres años, en la plaza de Correos, cuando Yagüe interpretó por primera vez en público algunas canciones de Bessie Smith junto a San Martín. Aquella actuación, dedicada a la gran diva del blues, dejó un grato recuerdo entre quienes se detuvieron a escucharla. Y, a su vez, prendió la chispa. «Ese día Paul y yo hablamos y nos dijimos que esto habría que grabarlo», recuerda Yagüe, sentada en la terraza de un bar a escasos metros de esa plaza.

Para Yagüe, una de las grandes voces del blues actual, la conexión con el repertorio de Smith va acompañada de una labor pedagógica, casi como una cuestión de justicia histórica. «Me fastidia muchísimo que se hable de Robert Johnson como pionero del blues cuando ese señor empezó a grabar diez años más tarde», denuncia la cantante. Smith vendió 200.000 copias de su primer disco en los años veinte, solo en el sur de Estados Unidos y en un mundo mucho menos conectado. «Fue la Beyoncé de la época», apunta Yagüe, quien lamenta su invisibilización.

Directo sin trampas

Sus letras explícitas sobre amantes y vicios también ha jugado en contra de su reconocimiento. Fallecida en 1937, ni siquiera se conoce con certeza su fecha de nacimiento, ya que entonces no se registraba en una partida a la población negra. «Le daba igual lo que pensaran de ella. Era lo contrario de lo políticamente correcto y era una tía que (perdón por la expresión) se cagaba en todo».

Yagüe menciona un detalle biográfico que refuerza ese carácter y personalidad única. «Echó a palos al Ku Klux Klan de uno de sus conciertos», explica acerca del intento de un grupo de supremacistas de boicotear una actuación en 1927.

La gira de 'Sugar in my bowl', «abierta a contratación», pasará por el festival Arrasate Blues, que se celebra del 18 al 21 de julio en el municipio guipuzcoano. Tanto ese certamen como el Bilbao Blues Festival ayudan a acercar una reflexión sobre este estilo musical.

- ¿Y en Vitoria qué?

- Me encantaría poder contestar sin quemarme los dedos, acercando las manos al fuego y no quemarme. Vitoria está un poco huérfana de música y me voy a explicar. Hay músicos, pero aficionados muy pocos, y tienen su necesidad cubierta con programas como el Festival de Jazz. Pero hay que hacer proselitismo, engatusar al público para que demande más. El tema es que todo el dinero va para el deporte. Claro que me gustaría que hubiera un festival de blues en Vitoria y que me llamaran para programarlo.

Todas las canciones del disco se grabaron en una toma: la cara A, en el estudio Lezoti de Oiartzun, y la cara B, en San Agustín Kulturgunea. «Mi voz está para comunicar y tiene que prevalecer sobre cualquier otra cosa, aun con mis imperfecciones», defiende Yagüe, que recibió el premio a la mejor cantante de la revista especializada 'Enlace Funk'. «El blues y el jazz antiguo son músicas que te desnudan. No admiten imposturas», sentencia.