Isabel Mellén, la investigadora del románico más desconocido

Ramón Albertus Sábado, 15 de febrero 2025, 00:27

Cuando se le pide a Isabel Mellén (Vitoria, 1986) que se presente a quien no le conoce, reconoce que no le resulta fácil. Se ... lo piensa y transmite una idea que se ajusta de pleno. «Soy, ante todo, una persona curiosa. Y esa curiosidad me llevó primero a la Filosofía y después a la Historia del arte», resume la investigadora y divulgadora que ha alumbrado libros como 'El sexo en tiempos del románico' (Crítica), uno de los ensayos más destacados del año pasado, y 'Tierra de damas. Las mujeres que construyeron el románico en el País Vasco' (Sans Soleil). En ellos desvela la parte menos conocida del románico. Son trabajos que la confirman como una de las voces más destacadas a la hora de explorar el pasado para explicar nuestro presente.

Por ese trabajo, tanto a nivel académico como por su labor como comunicadora, EL CORREO distingue como 'Alavesa del mes' a Mellén, que está de enhorabuena también porque será la pregonera y encargada de llamar a las Fiestas de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz. «Aún tengo que prepararlo», confiesa esta vitoriana que se licenció en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, graduada en Historia del Arte en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y doctora por la Universidad de Zaragoza con la tesis 'Significado, corporalidad y metáfora. Elementos para una teoría del sentido de las imágenes'. Humanidades «Ante todo me considero curiosa, lo que me llevó a estudiar Filosofía e Historia del arte» Los lazos entre ambas disciplinas se fueron estrechando durante su formación. Ya era evidente cuando se especializó en estética, rama que se pregunta por los significados de la expresión artística. Recientemente ha publicado 'Memoria histórica con perspectiva de género. Guía práctica para integrar a las mujeres en el relato histórico', junto a la también vitoriana Virginia López de Maturana. Además, colabora con el programa de divulgación 'El condensador de Fluzo', que se emite los sábados en La 2, y en el pódcast 'Divulgadoras de la historia', junto a Naiara López de Munain. Tras las damas del románico Ese ritmo frenético en diferentes proyectos -al que se suman las clases que da en la Universidad de Zaragoza, congresos y conferencias- es posible gracias a su «pasión». En diferentes investigaciones desmonta tópicos sobre el papel de las mujeres en la Edad Media. «Nos han contado que las mujeres medievales estaban encerradas en casa, pero es mentira. Claro que había patriarcado, pero era más flexible que el actual. Las vemos en gremios, en la construcción, en política», sostiene. Huellas en vitoria «Damas del románico como Berenguela López de Haro nos han legado grandes joyas» Además, Álava ha sido el escenario de muchas indagaciones con las que derriba mitos. Entre esos personajes fascinantes (y desconocidos) menciona a Toda López, de la Casa Haro. «Fue quien introdujo el románico en el País Vasco. El proyecto de Estíbaliz es suyo. Y en general, las mujeres de la familia Haro me gustan porque hay mucha documentación. Han dedicado mucho tiempo al matronazgo y a la creación de edificios. Nos han legado grandes joyas», cuenta. ¿Otra Haro? «Berenguela López de Haro fundó el desaparecido Convento de San Francisco». Aunque cada vez su trabajo es más reconocido, su camino no ha estado exento de críticas. De hecho, confiesa que se ha encontrado con reticencias y sobre todo un trato paternalista. «Ese ruido es minoritario, pero molesto. Lo que no hay es crítica seria y argumentada. Solo tergiversaciones de quienes no me han leído», apunta Mellén, que desde hace un lustro reside en un pequeño pueblo de Montaña Alavesa. Desde allí prepara las clases, se sumerge entre la documentación de nuestro antepasados y viaja hasta otro tiempo.

Temas

Alavés del mes