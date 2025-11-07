Investigan a un hombre por violar en Vitoria a un joven que quería alquilarle una habitación

La Ertzaintza y el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria investigan la presunta «agresión sexual» de un hombre de 52 años a ... un joven al que dobla en edad. Según ha sabido este periódico, el ataque ahora en estudio se produjo el miércoles en una habitación de la vivienda, perteneciente al sospechoso y ubicada en un barrio de la capital de Euskadi.

Al parecer, se conocieron esa misma jornada después de que la víctima se presentara en la casa con la intención de alquilar una habitación. Una vez dentro, este hombre se las ingenió para subirle al trastero. Allí «pegó, coaccionó y forzó» al joven, un veinteañero. Antes de dejarle marchar, le amenazó si hablaba. Pese a ello, la víctima se armó de valor y se presentó en la comisaría de Portal de Foronda.

Preguntado por esta cuestión, el Departamento de Seguridad precisó ayer a EL CORREO que «tras acudir la víctima e informar verbalmente de los hechos, es un recurso de paisano de la Ertzaintza quien le traslada» al hospital Txagorritxu. Así lo marca el protocolo existente.

«Asimismo se informa a la autoridad judicial», en referencia a Instrucción número 4, el juzgado de guardia esta semana. La titular de esta sala envió una médico forense para elaborar su propio informe. Los exámenes realizados determinaron la existencia de heridas «compatibles» con un ataque de índole sexual.

El joven salió del centro médico sobre las once de la noche. «Tras el reconocimiento médico, se le ofrece la opción de interponer la denuncia en ese momento o al día siguiente (por ayer jueves) con la misma persona que le ha atendido para así evitar revictimizarle y que no tenga que volver a contar todo el supuesto episodio a otro agente», especificaron desde Seguridad. «Es la víctima quien opta por esta segunda opción». Por esta razón, la denuncia oficial no se abrió hasta primera hora de ayer, 24 horas después del supuesto incidente.

Con restos biológicos

De manera paralela, la Ertzaintza envió varios agentes a la calle donde ocurrió la agresión. Medios consultados revelan que, durante su vigilancia, una patrulla detectó al casero abandonar el portal «con una bolsa».

Fue interceptado en ese mismo momento. En el interior descubrieron una sábana con «posibles restos biológicos», que apuntarían a la veracidad del relato del joven. También llevaba consigo «una botella de lejía», quizá con la intención de borrar toda evidencia incriminatoria.

El ahora sospechoso de «agresión sexual» está «localizado». Fuentes consultadas deslizan que, a última hora de la tarde de ayer, el sospechoso se presentó en comisaría 'motu proprio' y fue detenido. Cuando lo autorice el juzgado, la vivienda será registrada.