La víctima se personó en la comisaría de Portal de Foronda el miércoles. E. C.

Delitos sexuales

Investigan a un hombre por violar en Vitoria a un joven que quería alquilarle una habitación

La víctima se presenta en la comisaría de la Ertzaintza tras el presunto ataque sexual. Sorprenden al sospechoso cuando salía de su casa con una sábana y una botella de lejía

David González

David González

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:04

La Ertzaintza y el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria investigan la presunta «agresión sexual» de un hombre de 52 años a ... un joven al que dobla en edad. Según ha sabido este periódico, el ataque ahora en estudio se produjo el miércoles en una habitación de la vivienda, perteneciente al sospechoso y ubicada en un barrio de la capital de Euskadi.

