Manifestación contra una agresión sexual. E. C.

Investigan a dos alumnas de 12 años por su «agresión sexual» a una niña de 6 en un colegio de Vitoria

La Fiscalía de Menores estudia el caso, con al menos tres ataques desde septiembre en un centro público durante los recreos

David González

David González

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:45

Comenta

La Fiscalía de Menores investiga las presuntas «agresiones sexuales» cometidas por dos alumnas de 12 años sobre otra niña, de solo 6, matriculada en el ... mismo colegio público de Vitoria. Los supuestos ataques ahora bajo la lupa judicial se produjeron en los recreos o en el horario de comida y dentro de las instalaciones educativas. Por la información recabada desde el Ministerio Público, ambas adolescentes habrían obligado a la pequeña a entrar con ellas en algún baño o, incluso, en una casita de juegos para someterle a vejaciones.

