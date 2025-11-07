Una investigadora vitoriana destapa que la venta del retablo de Quejana fue «ilegal»

El retablo de Quejana, una de las grandes joyas del patrimonio alavés que se expone en el Art Institute of Chicago, podría haber sido vendido ... a principios del siglo XX de forma «ilegal». Esa es la principal conclusión hacia la que apunta un estudio inédito que la vitoriana investigadora en Derecho de la Cultura y graduada en Historia del Arte por la EHU, Hegoa Ibazeta, ha publicado en la Revista Española de Derecho Canónico, que edita la Universidad Pontificia de Salamanca.

Esta es la primera vez que un análisis se centra en cómo se produjo este «expolio», en el que se vieron envueltas las monjas dominicas, un oscuro marchante londinese, un magnate americano y la Duquesa de Alba. Para llegar a esa relevante resolución, Ibazeta parte en su estudio de la premisa de que la obra -que entonces presentaba «muchos desperfectos»- era una propiedad eclesiástica y no pertenecía a la Casa de Alba, legítimos herederos de los Ayala. Ese punto de partida, aclara la investigadora, es importante porque hace unos años salió a la luz un episodio bastante desconocido en el que la Duquesa de Alba («patrona de esta casa») se negaba en una carta fechada el 3 de marzo de 1902 y dirigida a las hemanas dominicas (sus moradaoras desde hacía 600 años y nombradas «dueñas predigaderas» (sic.) del lugar por parte del padre del mismísimo canciller Ayala) a vender el retablo.

«Eso al principio me despistó», reconoce a EL CORREO Ibazeta, que recuerda que el traspaso se realizó tras el fallecimiento de la duquesa y después de esquivar a los Alba. Sin embargo, y en base a las normas de derecho civil de la época, esta experta llegó a la conclusión de que pedir esa autorización fue más bien una forma de tener «deferencia con el patronato» y no por el hecho de que el retablo les perteneciera. Y es que, según las leyes consultadas, «ser patrono no te concedía derecho a la propiedad si no un valor honorífico, gravoso, de cuidar el Monsterio, y el derecho a la sepultura», apunta.

Así, Ibazeta se ha basado en el desarrollo de su investigación en el derecho canónico y ha deducido que esa venta debería haber contado con un beneplácito de la Santa Sede, es decir, del Estado del Vaticano, que nunca obtuvo. O, al menos, no existen documentos originales que rechazen su teoría, después de haber acudido al Convento de las Dominicas, al Archivo de Álava, el de la Casa de Alba y de haber consultado numerosas investigaciones antes publicadas.

En la Casa de la Cultura

Por recapitular. Las monjas dominicas lograron el plácet del obispo José Cadena y Eleta y del «Nuncio, Arzobispo de Filipinas» (algo así como el embajador de la Santa Sede), que autorizó al Obispado de Vitoria que permitiera la enajenación de la obra. A partir de ahí, es en 1913 cuando entra en escena Lionel Harris, un conocido (y algo oscuro) marchante de arte inglés que, con la complicidad de religiosos y autoridades se hizo con joyas de arte sacro de aquella España que no sabía (o no quería saber) el ingente valor de sus tesoros desperdigados por iglesias, parroquias y ermitas dejadas de la mano de Dios. Las dominicas pidieron por el fastuoso retablo 30.000 pesetas de las de entonces, pero el anticuario inglés les regateó con la excusa de que estaba hecho unos zorros -«apolillado de la madera», se justifica en una misiva-. Al final, las monjitas se tuvieron que conformar con 12.900 pesetas. Y fue en 1916 cuando el empresario Charles Deering, un magnate nacido en Maine, se encaprichó de la pieza y se la llevó a Estados Unidos.

En cuanto al precio, el caso es que, pese a esa rebaja, y según el derecho canónico, ahonda Ibazeta, «para venderlo a esa cantidad se tenía que haber pedido licencia a la Santa Sede». «Sin embargo, se presume que el Nuncio aprobó la autorización de la enajenación del retablo y frontal por su propia autonomía, sin consulta y aceptación de la Santa Sede», subraya en su investigación. Una de las claves que da es que la licencia se firmó un 16 de julio de 1908 y el día 20 de ese mismo mes ya «se envió la validación de venta del retablo y frontal a las monjas». «Es prácticamente imposible que, en esa época, y en cinco días llegara a Italia y volviera cumplimentada esa autorización», expresa la estudiosa.

Con todo, no parece que esta venta «muy oscura» de la que han pasado más de cien años haya suscitado un interés para recuper el retablo. Ibazeta prefiere no concluir si se podría recuperar, pero sí matiza que «no ha habido una disputa o una reclamación legal». Este martes 11 de noviembre dará más explicaciones de esta investigación en una charla en el salón de la Casa de la Cultura (19.00 horas) como parte del ciclo de 'Martes de Patrimonio'.