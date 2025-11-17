El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una patrulla de la Ertzaintza en una intervención ajena a la información.

Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda en Vitoria, además de maltratar a sus 2 hijos

El miércoles, el sospechoso quedó a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vitoria

David González

David González

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:08

La Ertzaintza ha puesto en su radar de protección a una mujer, viuda y madre de dos niños, tras padecer un supuesto calvario a manos ... de un conocido al que solicitó ayuda. Hace unos meses, ella se dirigió a este hombre para que le «ayudara con los papeles» y regularizar su situación administrativa. Y al principio todo fueron buenas palabras.

