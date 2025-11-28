Una intriga que planta una gran mezquita en Vitoria El vitoriano Txema Sandoval presenta el 5 de noviembre en la Casa de Cultura el libro 'La cúpula de Alá en la ciudad de las cuatro torres'

Jerusalén, año 69 después de Cristo. Siria, en 1980 o 1391 de la Hégira. Vitoria, en 1834 o en la época actual. Tebas, en el 1323 antes de Cristo. Esos son algunos de los variados escenarios en los que se ambienta 'La cúpula de Alá en la ciudad de las cuatro torres', la decimotercera novela de Txema Sandoval (Vitoria, 1954), que llega estos días a las librerías y se presentará en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa el próximo 5 de diciembre, a las 19.00 horas.

Como anuncia la sinopsis, entre los protagonistas se encuentran Nahtiel, «un profeta del Señor» de origen hebreo; Abdel-Alí, un rasul –profeta cuyas profecías le vienen por medio de los sueños– de Alá; y tres arqueólogos: Anfitrite, Anne y Cohen. Uno de los motores del relato es la aparición en Iruña-Veleia de una extraña lápida romana con el nombre de un sacerdote judío. «La novela pega muchos giros», adelanta Sandoval. Preguntado por si puede calificarse como intriga, lo confirma. «Intriga y suspense. Pero lo más importante es el día a día, porque todo el mundo va a reconocer Vitoria. Tanto la actual como los guiños a otras épocas como la peste, las guerras carlistas o cuando Álava pertenecía al reino de Asturias», explica el escritor, también conocido por regentar la librería Sekhmet.

La ciudad ya aparecía reflejada en anteriores libros suyos, como 'Oriñón. El mutismo del doble círculo de hayas'. «A diferencia de otros autores que escriben sobre Vitoria y no han estado. Yo he pasado toda mi vida aquí», apunta, sin querer dar nombres. Uno de los detalles más llamativos de esta publicación es la portada, en la que aparece una gran mezquita integrada en una estampa típica de la ciudad.

- ¿Se puede contar qué hace esa cúpula o implicaría destripar la novela?

- Se puede decir que uno de los personajes decide que tiene que hacer la mayor y mejor mezquita del mundo en Vitoria.

Sandoval cuenta que el origen de la novela está en el encuentro con un hombre al que no conocía de nada y que lo detuvo en la calle hace unos años. «Era un señor judío, una persona mayor que me paró en la Gran Vía de Madrid y me dijo que teníamos que hablar», explica Sandoval acerca de ese encuentro con un desconocido. ¿Qué le dijo? «Me tenía que contar una historia que era muy curiosa y extraña. Me preguntó si sabía que Jerusalén era una ciudad muerta y que Yahvé ya no estaba ahí. Además me dijo que habría otras personas, con el tiempo, que me iban a contar cosas que iban a servir para esa novela», relata el autor sobre aquel encuentro que parecía sacado de la ficción.

Más tarde conoció a otro hombre, en una feria de libreros en Valencia, que le contó otra historia que también le inspiró. «Me preguntó si sabía lo que era un rasul y me dio la idea de crear una historia a partir de ese personaje». «Me he mantenido fiel a lo que me contaron los dos, aunque hay muchos giros de guion», apunta este prolífico autor, que ha firmado distintos guiones de cine, como 'Trío de ases', además de obras de teatro y poemarios como 'Mis terrores muertos'.

Acerca del proceso de escritura, Sandoval señala que cuando se sentó a escribirla pensó que le iba a costar más. «Pensaba que iba a ser muy dura y complicada porque no es el tema en el que me siento más cómodo, pero fue una novela que salió sola».

