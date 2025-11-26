El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

María Erkoreka se dirige a los estudiantes.
María Erkoreka se dirige a los estudiantes. Rafa Gutiérrez
María Erkoreka | Consultora de Erkoreka Consultores

«La inteligencia humana está por encima de la artificial»

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:43

Comenta

La consultora de Recursos Humanos, certificada en IA y CEO de Erkoreka Consultores, María Erkoreka, recordó que cada revolución tecnológica –de la imprenta al auge de Internet y ahora el desarrollo de la inteligencia artificial– se ha vivido como una amenaza. En su intervención, bajo el sugerente título 'Todo lo que cuentan hoy sobre el empleo... será viejo mañana, ¡o no!', relativizó esos temores y los situó en su justa medida. Reivindicó, por ejemplo, la importancia de leer o escribir a mano. «Cuando escribes, el cerebro está trabajando», apuntó. Y defendió un uso responsable de la inteligencia artificial. «Hay que emplearla como herramienta a nuestro beneficio, no para jugar. La inteligencia humana tiene que estar por encima», insistió, sin caer en mensajes apocalípticos.

Erkoreka dejó también una recomendación cinematográfica: 'Figuras ocultas', la historia de tres mujeres pioneras en la NASA, que ilustra cómo cada generación convive con sus miedos y la innovación. Además, repasó los perfiles profesionales en crecimiento y recordó que un currículo «es un mensaje muy elaborado que debe responder a lo que la empresa necesita» y que, pese a quienes auguran su desaparición, seguirá siendo una buena carta de presentación.

¿Su consejo para quienes buscan su primer empleo? Paciencia. «El ritmo al que vivís no os da para esperar, pero hay que trabajarla. Los plazos de una empresa son unos y los del demandante, otros».

