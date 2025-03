El instituto de Salburua reclama a Pradales «más recursos» en una visita institucional

El instituto Salburua de Vitoria ha sido inaugurado por las instituciones este lunes, seis meses después de que algo más de un centenar de ... alumnos de 1º de ESO lo estrenaran en septiembre, al inicio del curso 2024/25. El lehendakari, Imanol Pradales, ha realizado una visita por las instalaciones junto a la consejera de Educación, Begoña Pedrosa y el director del centro, Andrés Etxebarria, así como con tres estudiantes que que han recogido distintas cartas para enterrarlas después en una cápsula del tiempo.

Este recorrido se ha visto, sin embargo, empañado por las reclamaciones del personal del colegio, que ha querido trasladar a través de distintos carteles colocados en las entradas, aulas y su propia vestimenta la necesidad de «más recursos». «Menos fotos, educación pública de calidad para todos», se ha podido leer en una de esas pancartas.

Sus demandas son amplias y se han lanzado a las puertas de las convocatorias de los sindicatos (LAB, Steilas, ELA y CC OO) de cinco días de huelga en la enseñanza pública vasca no universitaria, que afectarán los días 25, 26 y 27 de marzo y 1 y 2 de abril a profesores y personal de cocina y limpieza. Más allá de esas concentraciones, en el caso de este nuevo instituto, sus peticiones engloban varias cuestiones. Entre ellas, y según ha trasladado parte del claustro a este periódico, piden un espacio cerrado para poder jugar a voleibol o a baloncesto. «No queremos un frigorífico», han apuntado. En la misma línea, han mencionado las goteras que entran en el pabellón cuando llueve y que les impiden utilizarlo por esas malas condiciones.

En cuanto a la escasez de material, también han destacado que «no tenemos laboratorio ni cortinas; hemos pasado semanas sin calefacción...». Por otra parte, se quejan de que algunos chavales recién llegados que no saben ni euskera ni castellano no están recibiendo «personal de refuerzo» del Gobierno vasco y no están pudiendo seguir en condiciones las clases.

Inversión de 18 millones de euros

Mientras tanto, en el acto oficial, Pradales ha trasladado que con esta visita «queríamos demostrar que damos un paso más en la construcción de centros escolares» y que «los edificios de primer nivel son necesarios para hacer realidad el sistema educativo vasco». A su juicio, «debemos promover los valores del trabajo, el esfuerzo y la libertad creativa. Pero para eso, debemos dar ejemplo y ofrecer las mejores herramientas para que el alumnado de Euskadi tenga los mejores recursos a su alcance».

«Invertir en infraestructuras educativas también es apostar por el bienestar del alumnado, la calidad, la equidad y la sostenibilidad en el sistema educativo y esto tiene un impacto directo en la motivación y el éxito», ha subrayado, tras un encuentro en el que no se ha dado a los medios de comunicación presentes la posibilidad de hacer preguntas.

En cualquier caso, el lehendakari ha remarcado que este nuevo centro educativo -«una de las obras más relevantes que recoge el programa de Gobierno de la presente legislatura»- se enmarca en el despliegue de la estrategia Hezkuntza Eraiki 2030, que busca garantizar que todos las escuelas vascas dispongan de «espacios modernos, accesibles, sostenibles y alineados con las metodologías pedagógicas más avanzadas». Junto a él, también han acudido Aintzane Arrese, delegada del departamento de Educación en Álava; Blanca Guerrero, viceconsejera de Administración y Servicios; y Aintzane Oyarbide, directora de Infraestucturas, Recursos y Tecnologías.

La inversión para la construcción del instituto Salburua ha sido superior a 18 millones de euros y en la actualidad acoge a seis grupos del primer curso de la ESO. Con capacidad hasta segundo de Bachillerato, «irá creciendo en alumnado de manera progresiva año a año, añadiendo un nivel más cada curso».