Las instituciones alavesas quieren cerrar conexiones con Madrid y Barcelona este año

A pesar del revés de Ryanair, las instituciones no renuncian a seguir ganando pasajeros en el medio plazo. La sociedad pública VIA, encargada de impulsar ... el aeropuerto alavés, quiere cerrar un contrato «enfocado en los mercados de conectividad con el objetivo de aportar servicio al sector empresarial y a la sociedad alavesa en su conjunto». Algo que apunta hacia las conexiones a Madrid y Barcelona a las que ya señaló el diputado general, Ramiro González, y que históricamente ha reclamado el empresariado alavés.

La idea que maneja VIA es que este segundo contrato sí se adjudique a lo largo de verano para que entre en servicio a lo largo de noviembre. Vendría a cubrir una demanda que a día de hoy no terminan de solventar ni el tren ni el coche. Sin TAV, los Intercity más madrugadores dejan a los primeros vitorianos en Madrid a las 09.53 tras un trayecto de más de tres horas. Y hay que dejar la capital a las 18.46 horas si se quiere volver a Vitoria en el día. En coche los trayectos no bajan de las tres horas y media. Con Barcelona los tiempos se extienden todavía más y desde la calle Dato sólo hay un tren, vespertino, al día.

«Diversificación»

Este segundo expediente, según la sociedad de promoción del aeropuerto, llegaría para «conseguir la diversificación de operadores y conectividad en el aeropuerto de Vitoria», lo que apunta a que se busca a alguien distinto a Ryanair.

De salir adelante esta alternativa, Foronda conseguiría una vieja aspiración que tienen prácticamente todos los aeropuertos del entorno. En Bilbao las conexiones con Madrid las operan a diario Air Europa e Iberia, mientras que las de Barcelona corren a cargo de Vueling. En Santander y San Sebastián, Vueling y Air Nostrum –una filial de Iberia, con aviones de tamaño reducido– vuelan a Madrid a diario. En Logroño es Air Nostrum quien despega hacia Barajas. Foronda ahorraría así a los alaveses el desplazamiento a otra terminal para volar a las dos principales ciudades del país: centros de negocio y, al mismo tiempo, aeropuertos desde donde desplazarse a otros puntos más distantes.