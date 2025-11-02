Instalan nuevas luces en el punto del atropello mortal de Sansomendi

Tras el fallecimiento de una mujer que fue atropellada el 13 de octubre en un paso de peatones a la altura del número 18 de ... la calle Paula Montal, el Ayuntamiento ha procedido a instalar nuevas mejoras en la zona que se vienen a añadir a todas las intervenciones que el servicio de Tráfico ya había implementado anteriormente en un espacio en el que ha actuado con profusión.

El viernes quedó instalada la nueva iluminación en el punto en el que se produjo el accidente. Las nuevas lámparas han sustituido a las luces LED que se pusieron hace dos años y ofrecen una luz más potente. Además, se ha incorporado un piloto naranja que parpadeará de forma permanente para incrementar el nivel de alerta a los conductores.

Se trata de la segunda medida implantada apenas unos días después de conocerse el fallecimiento de la mujer arrollada en dicho paso peatonal. El martes se procedió a una actuación que ya estaba prevista, la instalación de unos aforadores que medirán el número de vehículos que circulan por esta calle y también su velocidad. Unos registros que servirán para valorar si las últimas medidas de calmado de tráfico implementadas en septiembre son suficientes o hay que aplicar mayores restricciones.

Los vecinos de Sansomendi, con los que se reunirá en los próximos días la concejala delegada de Tráfico, Beatriz Artolazabal, siguen reclamando un radar para controlar la velocidad excesiva.

En todo caso, en esta ocasión todo hace indicar que el accidente no tuvo que ver con el estado de la calle. Según el informe preliminar de la Policía Local, el siniestro se produjo por una «clara desatención de la conducción» al circular «sin la diligencia y precaución necesarias» y «no respetando la preferencia de paso» de la mujer que fue arrollada. En el caso de que estas causas se confirmen, podría derivar en un proceso penal para el chófer por «homicidio imprudente».