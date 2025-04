Ingresa en Psiquiatría tras denunciar una «agresión sexual» en Vitoria

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vitoria impuso ayer, viernes, una orden de alejamiento al hombre, de 56 años, detenido la ... tarde del jueves en Judimendi por varios supuestos ilícitos sobre su antigua pareja. El atestado de la Policía Local, según informó el Departamento municipal de Seguridad, le imputa una presunta «agresión sexual, lesiones, daños y robo con violencia».

Sobre las 17.00 horas del jueves, efectivos policiales les encontraron en la plaza Sefarad cuando ella le perseguía al grito de «ladrón».

Según la versión aportada en ese momento por esta mujer, habían sido compañeros sentimentales en el pasado. Y minutos antes habían discutido. El varón le habría arrebatado sin su consentimiento dinero que llevaba en la mano así como un móvil que lanzó al sueño ocasionándole daños.

Pero habría más. «La mujer, que presentaba lesiones anteriores, manifestó, además que había sido agredida sexualmente por él con anterioridad», explicó el Departamento de Seguridad en una nota. Tras esta grave manifestación, el hombre fue detenido y trasladado a la comisaría de Aguirrelanda.

Una declaración capital

En la mañana de ayer y tras pasar noche en un calabozo, este varón quedó a disposición judicial. Después de tomarle declaración, el juez Jesús De Abajo le dejó en liberad con cargos, no sin antes decretar una orden de protección. De esta manera, el ahora sospechoso de varios cargos no podrá aproximarse a menos de 200 metros de la denunciante. Tampoco podrá comunicarse con ella mientras avanza la investigación de esta sala.

No le fue retirado el pasaporte ni le impusieron ninguna medida adicional, como presentarse regularmente en el juzgado, al no existir riesgo de fuga. Esto también respondería a que aún queda por conocerse una declaración capital. La presunta víctima no pudo acudir a declarar al edificio de la Avenida de Gasteiz. Según ha sabido este periódico, tras el incidente en Judimendi fue ingresada en la unidad psiquiátrica del Hospital Santiago. Ayer permanecía en esta área médica especializada.