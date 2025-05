Éstas son las infracciones más comunes de los patinetes en Vitoria

Un año después de que cambiara la normativa sobre la circulación de los vehículos de movilidad personal (patinetes) por Vitoria y la Policía Local comenzase ... a multar a los infractores, los datos confirman que aún hay muchos 'patineteros' que se saltan las normas. Sobre todo la de tener prohibido circular por las aceras y la de llevar 'paquete' a bordo. En lo que va de año y según los datos que hizo públicos este miércoles el concejal de Seguridad, el peneuvista César Fernández de Landa, a preguntas del PP, los agentes han registrado 470 infracciones de conductores de este tipo de plataformas eléctricas. De ellas, más de la mitad (264) son por circular por acera o zona peatonal.

La ordenanza que entró en vigor el mayo de 2024 establece en 15 años la edad mínima para circular en patinete y dictamina que el casco es imprescindible para todos. También es obligatorio tener timbre y usar luces entre la puesta y salida del sol y en condiciones de baja visibilidad. Además no se puede usar el móvil ni ir con los auriculares conectados a un reproductor de sonido. No se puede estacionar el patinete fuera de espacios acondicionados para ello y la velocidad máxima está limitada a 25 kilómetros por hora. Las sanciones más graves suponen pagar 200 euros.

Además de no bajarse a la calzada, otra infracción frecuente que se comete en Vitoria es la de que vayan montadas dos personas en el mismo vehículo. Hasta la fecha se ha pillado 'in fraganti' en esta situación a 50 personas. Otros 15 patineteros han sido multados por no llevar casco; 18, por saltarse la luz roja de un semáforo; 26, por ir escuchando música con cascos, y otros 15, por usar el móvil con una mano y el manillar con la otra.

Ahí no se quedan las sanciones. Ha habido una docena de conductores a los que se ha localizado en sentido contrario; otros cinco habían consumido drogas o alcohol y 17 conducían de manera negligente o temeraria.

Fernández de Landa ha reconocido que hay «muchos incidentes» aún con los titulares de este tipo de vehículos y confió en que «conforme nos vayamos adaptando» a las nuevas normativas de movildiad «el número de denuncias vaya bajando». El concejal popular Alfredo Iturricha ve conveniente lanzar otra campaña de concienciación dirigida a este colectivo.