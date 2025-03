Un informe policial alertó hace un año sobre los porteros de la discoteca de Vitoria donde murió un joven

«Algún día va a ocurrir una desgracia. Son porteros reincidentes y Fiscalía está al tanto». Estas frases se extraen de una comunicación interna de ... la Policía Local, a la que ha tenido acceso este periódico, que hace casi un año alertó sobre la «peligrosidad» de algunos empleados de seguridad de la discoteca Mítika. Hace 18 días, un joven de 31 años murió a unos metros de su entrada tras recibir «un golpe» de un vigilante y desplomarse. El Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria investiga este presunto crimen como «homicidio con dolo eventual y/o asesinato».

El email policial se mandó en mayo del año pasado, después de que el portero ahora en prisión provisional se viera involucrado en otra agresión a un cliente, diferente a la que hoy le llevará al Juzgado de lo Penal número 2. La agente firmante de la comunicación, en un tono de evidente desesperación por la falta de recursos para estudiar ese caso, hace hincapié en que el ataque se produjo en un punto ciego. Es decir, igual que en el caso reciente.

Lo descubrió tras una revisión de las imágenes de las cámaras de seguridad. «El denunciante dijo que le agredieron en la puerta. ¿En qué puerta pensarías? La de toda la vida, donde están las escaleras. Pues no. Justo veo 'algo' entre Dendaraba y la calle La Paz. Algo borroso (...). Habrá que preguntarse cómo puede ser que el control de acceso a una discoteca lo tengan en la línea que separa Dendaraba con Paz. Algún día va a ocurrir una desgracia... Un golpe mal dado a un ciudadano. Son porteros reincidentes y Fiscalía está al tanto», ahonda el informe interno.

LA CRONOLOGÍA 3 de mayo de 2024 Un informe interno de la Policía Local alerta sobre la peligrosidad de los porteros de la discoteca Mítika.

23 de febrero de este año. K. V. fallece a las puertas de este local tras recibir «un golpe» de uno empleado de seguridad.

27 de febrero de este año. Remiten el informe interno policial a la alcaldesa y al concejal de Seguridad.

1 de marzo de este año. Arrancan los controles a los porteros de pubs, bares y discotecas, por orden de Alcaldía.

«Si me podéis confirmar si es legal ese control de acceso os lo agradecería. Así vamos adelantando. Por lo que he indagado no lo es, pero no tengo la certeza». El email de esta policía encargada de tramitar denuncias fue remitido a varios superiores. Entre ellos, una subcomisaria, la segunda en la cadena de mando. Al parecer, sólo le respondió un suboficial. Su texto dice: «También me dio que pensar que los porteros saben perfectamente a qué lugar llevar a sus agredidos, si es tan habitual como tú dices».

No se investigó

Este mensaje interno no encontró continuidad ni se tradujo en ninguna investigación adicional para determinar el grado de violencia de los porteros sospechosos. Tampoco se puso la lupa sobre la ubicación elegida para sus controles de acceso.

El 27 de febrero, cuatro días después de la muerte violenta del joven vitoriano, esta policía local reenvió estos emails, junto con una nueva síntesis, a la alcaldesa, Maider Etxebarria, y al concejal de Seguridad, César Fernández de Landa. Les remarcó que «se lo estuve trasladando verbalmente (a un jefe directo) como al resto de superiores».

«¿Qué hicieron? Nada. Ya advertí de lo que podía ocurrir. Nadie se puso en contacto conmigo. Se me ignoró como siempre. Los porteros de la discoteca siguieron actuando igual. ¿Se pudo haber evitado la muerte? Fue el mismo portero. Contesten ustedes. Yo sé mi respuesta». Dos días después, por orden de Alcaldía, la Policía Local comenzó a realizar controles a los porteros de bares, pubs y discotecas.