Un informe asegura que una nueva línea de Tuvisa entre Lakua y Zabalgana sería la menos utilizada

La solicitud de una nueva línea de Tuvisa que conecte directamente Lakua-Arriaga con Zabalgana ha encontrado un escollo en los números que reflejan que ... este recorrido pasaría a ocupar la última posición en cuanto al número de sus de los autobuses urbanos dentro de Vitoria. Un informe encargado por la sociedad pública refleja que solo se producirían «1.100 y 1.500 viajes diarios» en la denominada «línea 11 Lakuabizkarra-Mariturri». Tuvisa analizará ahora la viabilidad de la implantación de esta línea a nivel económico, pues requeriría de hasta 6 vehículos nuevos y 20 conductores adicionales para una frecuencia de 10 minutos.

El estudio, encargado a la firma Leber Planificación e Ingeniería para valorar la demanda potencial de esta nueva línea, ha analizado su impacto en dos escenarios: el actual y el futuro con la ampliación del tranvía de Zabalgana en 2029. En ambos casos, la línea 11 captaría entre 1.100 y 1.500 viajes diarios, frente a los más de 20.000 que diariamente registra el BEI que circula por zonas cercanas a las propuestas en el nuevo recorrido. Se convertiría así en la línea con menor demanda de la red de Tuvisa, por detrás de la 8, Universidad, que mueve 2.000 pasajeros diarios. Según este informe, la mayoría de los viajes del trayecto procederían de otras líneas ya existentes, sin generar nuevos desplazamientos ni modificar el reparto modal de la ciudad.

El documento también señala que la puesta en marcha de la ampliación del tranvía de Zabalgana supondría un incremento de 11.000 viajes diarios en Euskotren, captando usuarios de líneas como la 6, la 10 y el BEI. En ese contexto, la línea 11 mantendría la menor demanda de la red de transporte público y seguiría dependiendo de la redistribución de viajeros de otras rutas

La propuesta de la línea 11 contempla un recorrido de 5 kilómetros por sentido, con 12 paradas en cada dirección —13 de ellas nuevas— y una frecuencia de paso de 10 minutos. Serviría para mejorar la conectividad entre equipamientos estratégicos de la ciudad, como el hospital de Txagorritxu, la Tesorería General de la Seguridad Social, la comisaría de la Ertzaintza y la estación de autobuses. El trazado discurriría por calles actualmente sin cobertura de transporte público como Iruña-Veleia, Oion o las avenidas Reina Sofía y Zabalgana, entre otras.

Para prestar el servicio en estas condiciones serían necesarios 6 vehículos y 20 personas conductoras adicionales a los recursos existentes actualmente. Eso sí, con unas frecuencias de paso más amplias la necesidad de recursos técnicos y humanos disminuiría considerablemente. Para inetrvalos de 15 minutos, se necesitarían 4 autobuses; serían 3 vehículos si circulasen cada 20 minutos; y 2 si pasasen cada media hora.

Ahora Tuvisa estudiará los resultados del informe y valorará la viabilidad técnica y económica de la propuesta, teniendo en cuenta la necesidad de nuevas infraestructuras como marquesinas y acondicionamiento de paradas, así como la optimización del servicio de transporte público en la ciudad.