Usuarios del servicio público de autobuses de Vitoria. Jesús Andrade

Un informe asegura que una nueva línea de Tuvisa entre Lakua y Zabalgana sería la menos utilizada

La sociedad pública que gestiona los autobuses analizará la implantación de esta nueva línea que movería un máximo de 1.500 pasajeros al día

B. Mallo

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:57

La solicitud de una nueva línea de Tuvisa que conecte directamente Lakua-Arriaga con Zabalgana ha encontrado un escollo en los números que reflejan que ... este recorrido pasaría a ocupar la última posición en cuanto al número de sus de los autobuses urbanos dentro de Vitoria. Un informe encargado por la sociedad pública refleja que solo se producirían «1.100 y 1.500 viajes diarios» en la denominada «línea 11 Lakuabizkarra-Mariturri». Tuvisa analizará ahora la viabilidad de la implantación de esta línea a nivel económico, pues requeriría de hasta 6 vehículos nuevos y 20 conductores adicionales para una frecuencia de 10 minutos.

