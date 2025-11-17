El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un operario separa colchones en una planta de reciclaje Rafa Gutiérrez

Industria da luz verde al centro de voluminosos de la Diputación en Júndiz

El Gobierno vasco concede también licencias al nuevo enchufe de Red Eléctrica para Mercedes y al proyecto de Iberdrola para combinar placas fotovoltaicas con manzanos en Basaldea

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:46

Comenta

Triplete de permisos para proyectos alaveses. El Boletín Oficial del País Vasco ha publicado este lunes la concesión de diferentes licencias a nuevas iniciativas en ... el territorio. La más relevante de las publicadas este viernes es la concesión de la declaración de impacto ambiental al centro de voluminosos que la Diputación quiere levantar en Júndiz, que podrá procesar hasta 6.400 toneladas de residuos al año, volumen que no se alcanzará hasta 2043 según las proyecciones con las que trabaja el Ejecutivo foral.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda en Vitoria, además de maltratar a sus 2 hijos
  2. 2

    Una noria de 30 metros en la Virgen Blanca para elevar la navidad de Vitoria
  3. 3

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda en Vitoria, además de maltratar a sus 2 hijos
  4. 4 La Aemet anuncia un giro radical del tiempo: llega el frío intenso a Álava y podrían caer los primeros copos en Vitoria
  5. 5

    Maialen, la víctima de violencia de género a la que el sistema falló
  6. 6

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  7. 7

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda en Vitoria, además de maltratar a sus 2 hijos
  8. 8

    Otros dos alcaldes alaveses ocupan puestos incompatibles
  9. 9 Álava brilla en el mayor concurso mundial de quesos
  10. 10

    Juzgan a los 21 antiabortistas que se concentraron ante una clínica de Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Industria da luz verde al centro de voluminosos de la Diputación en Júndiz

Industria da luz verde al centro de voluminosos de la Diputación en Júndiz