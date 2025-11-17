Industria da luz verde al centro de voluminosos de la Diputación en Júndiz

Triplete de permisos para proyectos alaveses. El Boletín Oficial del País Vasco ha publicado este lunes la concesión de diferentes licencias a nuevas iniciativas en ... el territorio. La más relevante de las publicadas este viernes es la concesión de la declaración de impacto ambiental al centro de voluminosos que la Diputación quiere levantar en Júndiz, que podrá procesar hasta 6.400 toneladas de residuos al año, volumen que no se alcanzará hasta 2043 según las proyecciones con las que trabaja el Ejecutivo foral.

Álava dispone ahora de tres años para poner en marcha este equipamiento, al que también se le otorga la autorización ambiental para poder operar. De todo el material que llegue cuando la instalación esté a pleno rendimiento se espera poder reciclar 5.700 toneladas y reutilizar otras 700. Según la memoria de la Diputación, 5.115 toneladas entrarán en la línea de reciclaje, 362 se mandarán a otros gestores y otras 223 toneladas de residuos de aparatos electrodomésticos serán reparados para darles una segunda vida.

El centro generará 22 puestos de trabajo en Júndiz. La inmensa mayoría se corresponderán a los operarios de las líneas de reciclaje y reutilización, aunque también habrá personal administrativo, un formador, un técnico de mantenimiento y un director, entre otros. En la parte dedicada al tratamiento de residuos se trabajará a dos turnos diarios, mientras que los administrativos sólo tendrán un turno. La planta estará abierta 250 días de los 365 del año.

Sidra bajo paneles

Industria también concede este lunes el visto bueno medioambiental al pionero proyecto de Iberdrola para combinar placas fotovoltaicas con manzanos en Basaldea. El proyecto de la energética vasca para combinar agricultura y fotovoltaicas, avanzado por este periódico en febrero, llegará a Álava de la mano de la 'startup' Powerfultree.

La incipiente compañía, radicada en Álava, fue una de las participantes en Araba Venture, el evento que reúne a 'startups', empresas e inversores impulsado por EL CORREO, la Diputación, el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco y Fundación Vital. Esta iniciativa nació con el propósito de unir fuerzas para apoyar el talento alavés ofreciendo a las empresas del territorio que emplean la tecnología puntera un espacio en el que poder generar oportunidades de negocio y financiación.

Además, también se dan los primeros permisos administrativos para la ampliación que Red Eléctrica subestación de Mercedes, algo que dotará a la planta alavesa de mayor potencia. La consejería de Mikel Jauregi concede hoy la autorización administrativa, un primer trámite que inicia una cuenta atrás de tres años para empezar las obras. El proyecto no recibió ninguna alegación durante el periodo habilitado para poner 'peros' al proyecto.