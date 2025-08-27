El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Usuarios y trabajadores junto al huerto que se encuentra en el patio interno del centro. Jesús Andrade

La inclusión viste de púrpura en Vitoria

Los centros ocupacionales se consolidan como una gran alternativa para personas con discapacidad

Ania Ibáñez

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:15

El centro ocupacional Puerto Rico, en el barrio de El Pilar, está lleno de vida. Sus pasillos están adornados con dibujos, manualidades y hasta un ... tendal, vestigios de los talleres que se llevan a cabo entre sus paredes. Es un equipamiento en el que 48 personas con discapacidad se sienten apreciadas. Un lugar de encuentro, socialización y trabajo para estos vitorianos de distintas edades –entre 18 y 64– que conviven día a día ataviados con sus llamativas batas púrpuras. Este es uno de los siete centros adscritos al Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) ubicados en Vitoria.

