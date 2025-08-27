La inclusión viste de púrpura en Vitoria

El centro ocupacional Puerto Rico, en el barrio de El Pilar, está lleno de vida. Sus pasillos están adornados con dibujos, manualidades y hasta un ... tendal, vestigios de los talleres que se llevan a cabo entre sus paredes. Es un equipamiento en el que 48 personas con discapacidad se sienten apreciadas. Un lugar de encuentro, socialización y trabajo para estos vitorianos de distintas edades –entre 18 y 64– que conviven día a día ataviados con sus llamativas batas púrpuras. Este es uno de los siete centros adscritos al Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) ubicados en Vitoria.

David Rico, responsable del equipamiento, explica que «cuando se acaba el ciclo educativo y no hay una salida laboral, esta es una alternativa». Su objetivo es favorecer la participación activa de las personas usuarias en la vida social, facilitando su desarrollo personal, fomentando su autonomía y autodeterminación, favoreciendo así un mayor reconocimiento y valor social.

En su contexto Capacidades motoras Se desarrollan en el taller del centro a través de trabajos manuales como el embolsado de productos a granel (tornillos, maquinillas de afeitar...) o poner pegatinas en paquetes con tabletas de chocolate.

Salida laboral Los usuarios con posibilidad de trabajar participan en el programa 'Lan aukera' en colaboración con Indesa, en el que «prueban diferentes áreas de trabajo para ver en cuál encajan mejor».

Uno de los «ejes centrales» es el taller, donde los usuarios desarrollan sus capacidades motoras a través de trabajos manuales como el actual: poner pegatinas en chocolate. «Me gusta mucho poner pegatinas», intercede Iratxe, usuaria y miembro de la comisión de Participación. «Entran muchas cosas a granel para embolsar o empaquetar –amplía el responsable– hay alguna pequeña maquinaria, pero principalmente se usan las manos».

Aun así, no todos los usuarios participan, ya que «hay personas que por sus características o intereses no pueden o quieren estar mucho tiempo en él», añade Rico. En ese caso, están en la sala, un espacio con un grupo «más reducido» donde el apoyo recibido por los monitores es «más intenso e individualizado».

A la hora de explicar otros ámbitos, participan los usuarios presentes: Yon, un veterano que lleva desde la apertura del servicio en 1994 al igual que Mari Mar, que también es miembro de la comisión junto a Iratxe y Lorea. «Tenemos relajación, juegos, música, pilates...», enumeran. «¡Y vamos al cine!», exclama Mari Mar, ya que es su actividad mensual favorita. En el caso de Yon le encanta hacer teatro con 'La Pequeña Compañía'.

Ampliar Varias usuarios del centro participan en el taller de manualidades. Jesús Andrade

Otro de los momentos más celebrados es la excursión anual. «Este año una compañera nos ha invitado a su pueblo», explica Rico sobre una antigua usuaria, Irune, que ha aprobado una oposición del Gobierno vasco. Encontrar una salida laboral es posible para un «porcentaje muy mínimo», puntualiza el responsable.

«Los que tienen esta posibilidad trabajan con 'Lan aukera', un programa específico», añade. Este itinerario «facilita el paso de los centros ocupacionales a otros de tipo especial a través de prácticas en Indesa» donde hay «lavandería, cocina y limpieza industrial, entre otros» para que las personas usuarias «prueben diferentes áreas y vean si encajan laboralmente en alguna».

50 Plazas Es el número que oferta el centro ocupacional Puerto Rico en la actualidad, con un total de 48 personas usuarias. 64 Años Es la edad hasta la que se puede acudir al centro, que abre sus puertas a todas las personas con discapacidad que sean mayores de edad.

El resto de usuarios reciben formación para «ser lo más autónomo posible y adquirir habilidades, promoviendo la inclusión social» que consiguen con actividades como ir al 'KZ Gunea' del centro cívico El Pilar. «Intentamos utilizar los servicios cercanos para que la gente nos vea y podamos participar en la dinámica del barrio», expresa Rico.

En el caso de la autonomía, existen talleres «sencillos» de cocina y una zona con lavadoras para la «autonomía del lavado y del planchado», la actividad favorita de Iratxe y que ahora se incluye más horas en su calendario gracias a que pudo acceder a una reunión sobre su plan individual. «Antes no entraban –apunta Rico– los técnicos decidían las actividades y objetivos, pero ahora se busca que ellos nos guíen».

Es un trabajo que Iñigo Celaya, monitor, describe como «muy humano». Un trabajo «polivalente» del que disfruta especialmente el taller ya que es muy «enriquecedor». «Al final ves como personas que no podían hacer un trabajo acaban haciéndolo con los ojos cerrados», recalca, «con entrenamiento, paciencia y adaptando a cada persona con los estímulos que necesite se consiguen un montón de cosas», concluye.